OPET JE 'U POGONU'

Halilović se konačno vratio na treninge. Nije igrao od travnja

Foto: Fortuna Sittard

Navijači su se tjednima nakon prijelaznog roka pitali zašto Halilović nije s momčadi, a prije nekoliko tjedana trener Danny Buijs otkrio je kako Halilović još uvijek ima problema s ozljedom gležnja

Hrvatski nogometaš Alen Halilović (29) proteklih se dana konačno priključio treninzima Fortune Sittard nakon višemjesečnog odsustva. Naime, ljetos je trener nizozemskog prvoligaša javno rekao kako Halilović, koji je skupio 10 nastupa za ''vatrene'', želi transfer u inozemstvo, ali do toga nije došlo.

A vjerojatni razlog zašto je Alen i dalje u Nizozemskoj jest ozljeda gležnja, zbog koje nije zaigrao još od 5. travnja, od čega je prošlo nepunih osam mjeseci. Navijači su se tjednima nakon prijelaznog roka pitali zašto Halilović nije s momčadi, a prije nekoliko tjedana trener Danny Buijs otkrio je kako Halilović još uvijek ima problema s ozljedom gležnja.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Portal Voetbal International piše kako se Halilović oporavljao od ozljede u Hrvatskoj, a u rujnu je napravio korak unatrag u svojem oporavku. Zbog toga ove sezone još uvijek nije odigrao ni sekundu.

- Halilović se u petak vratio na trening Fortune. Nije radio s ostatkom momčadi, već trenira po individualnom programu. Nije poznato kada će moći u potpunosti sudjelovati u momčadskom treningu ni kada će nastupiti u utakmici - piše nizozemski medij.

