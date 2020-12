Hamilton je pozitivan na covid

Novi-stari svjetski prvak dobro se osjeća i ima blage simptome. Neće moći nastupiti na premijernoj Velikoj nagradi Sakhira, a upitno je hoće li se oporaviti do posljednje utrke u Emiratima

<p>Najuspješniji vozač u povijesti Formule 1 i sedmerostruki svjetski prvak <strong>Lewis Hamilton</strong> (35) propustit će pretposljednju utrku sezone u Bahreinu koja se vozi ovu nedjelju zbog zaraze korona virusom.</p><p>Iz njegove momčadi Mercedesa kažu kako ima blage simptome, osjeća se dobro i slijedi sve protokole postupanja nakon pozitivnog testa na Covid.</p><p>Tko će ga zamijeniti na premijernoj Velikoj nagradi Sakhira, koja se vozi na istoj stazi u Bahreinu kao i utrka održana 28. studenog, još nije poznato.</p><p>Lewis je prošli tjedan bio negativan na sva tri testa, kao i drugi vozači. No u ponedjeljak su mu se pojavili blagi simptomi, nakon čega je saznao da mu je jedan od kontakata pozitivan. Hamilton se potom testirao dvaput i oba puta bio je pozitivan. Sad se testiraju i svi njegovi kontakti.</p><p>Ranije su korona virus preboljeli Meksikanac Sergio Perez (30) u Silverstoneu te Kanađanin Lance Stroll (22) iz Racing Pointa u Njemačkoj.</p><p>Lewis je u toj utrci, čiji je start bio dramatičan zbog zapaljenja bolida Romaina Grosjeana na startu, došao do 95. pobjede u karijeri i tako podebljao rekord. Do kraja sezone ostala je još Velika nagrada Abu Dhabija 13. prosinca.</p>