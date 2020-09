Hanžek prenose čak 104 zemlje!

Ograničeni broj gledatelja moći će svjedočiti uživo 70. Hanžekovićevom memorijalu, dok će mnogi pratiti miting putem malih ekrana. Kruna večeri počinje oko 20 sati kad na borilište izlaze Sandra Perković i Marija Tolj

<p>Televizijski prijenos sa 70. Hanžekovićevog memorijala preuzele su televizijske postaje iz 104 zemlje sa šest kontinenata, objavili su danas organizatori. Prema izvještaju World Athleticsa, zagrebački miting, koji je u prestižnoj WA Continental Tour Gold kategoriji, gledat će se u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi, Aziji i Oceaniji.</p><p>U Hrvatskoj se prijenos može gledati na HTV2, a u nama susjednim zemljama na Arena Sportu, a prijenos programa počinje u 18 sati i 19 minuta, a prije toga možete pogledati i dokumentarni film o popularnom memorijalu. Među TV kućama koje preuzimaju sliku iz Zagreba su i američka nacionalna televizija NBC, španjolska RTVE, poljska TVP, švedska SVT, francuski L'Equipe.</p><p>.</p><p>Najbolja hrvatska bacačica diska <strong>Sandra Perković </strong>kreće u natjecanje oko 20 sati, a natjecat će se i naša mlada bacačica <strong>Marija Tolj</strong>.</p><p>- Bila je ovo luda godina i nismo se od početka znali nositi sa svim problemima. Vjerovali smo da sezona neće propasti, ali nismo znali da će sve to s koronavirusom ovoliko trajati. Snalazili smo se, imali uspone i padove. Ljudi ne znaju što se događa u glavama nas koji na Olimpijskim igrama očekujemo medalje i za njih se spremamo godinama, pa ti onda neka više sila sve to oduzme. Sretna sam da je Hanžek ipak organiziran i što se, eto, vraćam na bacalište. Mislila sam da ću 70. Hanžekovićev memorijal obilježiti hicem preko 70 metara, no to sada nije realno očekivati. Hicem preko 65 metara dokazala bih, međutim, da sam i dalje u samom svjetskom vrhu - rekla je Sandra u najavi mitinga.</p><p> </p><p>Natjecanja na 70. Hanžekovićevom memorijalu počinju na stadionu SRC Mladost u 17,50 sati.</p>