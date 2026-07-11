Harry Kane: Haaland i ja smo drugačiji igrači. Trump? Igrali smo golf, nadrealno iskustvo

Nakon prvog europskog četvrtfinala između Španjolske i Belgije, čeka nas još jedno i jednako toliko impresivno. U 23 sata počinje velika bitka Engleske i Norveške u Miamiju i direktan dvoboj dvojice najubojitijih napadača današnjice. Erling Haaland zabio je sedam komada na SP-u, Harry Kane je na šest, a sada će netko morati otići kući.

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Kane se u najavi utakmice osvrnuo na Haalanda, naglasio kako su različiti iako igraju istu poziciju te pohvalio svog protivnika.

- Nemoguće mi je odgovoriti na to tko je bolji. Prije svega, mislim da smo gotovo potpuno različiti igrači. Znam da nas obojicu doživljavaju kao napadače, ali to su gotovo dvije različite pozicije, ako ću biti potpuno iskren. Erling je nevjerojatan, njegov golgeterski učinak je čudo. Fizički, on je stroj, on je zvijer. Njegova završnica je na najvišoj razini, i očito, njegov golgeterski učinak govori sam za sebe - rekao je vođa navale "tri lava" pa dodao:

- Vidim se kao drugačiji igrač, iako postižem iste golove. Volim imati malo više dodira s loptom, biti malo više uključen u igru, ali mogu igrati i kao čista devetka. Mislim da se ne bismo trebali uspoređivati. On je fantastičan. Četvrtfinale? Moramo pokazati najbolju verziju sebe, najviše razine koje možemo dosegnuti kao tim, a koje još nismo sasvim dosegli na ovom turniru.

Napadač Engleske je u razgovoru kojeg je prenio ESPN potvrdio da je prije 18 mjeseci igrao golf s predsjednikom SAD-a, Donaldom Trumpom, u Palm Beachu.

- Kad vas predsjednik negdje pozove onda idete, bilo je prilično nadrealno iskustvo samo ga upoznati i igrati golf s njim. Iskreno, igra golf prilično dobro. Nadam se da ću moći igrati golf jednako dobro kao on kad budem u njegovim godinama. Jedinstveno iskustvo, bio sam zahvalan što me pozvao da igram - zaključio je Kane.