Heat zaustavio čudesnu seriju Sixersa, Šarić kao Tom Brady

Nakon 17 uzastopnih pobjeda u NBA ligi Philadelphia 76ers doživjela je svoj prvi poraz. Na svom terenu izgubili su od Miami Heata 113-103 u drugoj utakmici prvog kruga doigravanja čime je rezultat sada poravnat na 1-1.

- Miami je bio potpuno drugačija momčad no u prvoj utakmici. Stalno su nam bili za vratom i doista su imali veliku želju za pobjedom, malo su nas iznenadili u prvoj i drugoj četvrtini. Počeli smo bolje igrati u drugom poluvremenu, no bilo je kasno - rekao je Dario Šarić nakon još jedne sjajne predstave.

Utakmicu je završio s 23 koša, devet skokova, tri asistencije, četiri ukradene lopte i jednom blokadom, a jedno dodavanje preko cijelog terena neki su usporedili već s legendarnim Tomom Bradyjem.

#PhilaUnite Aaaaaand touchdown! A great pass from @dariosaric to @BenSimmons25 for the jam! pic.twitter.com/OYJ0tYadQ7