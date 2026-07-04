Henry je uz Hrvatsku: Poludio bih da sam na njihovom mjestu

Legendarni francuski nogometaš i stručni analitičar Thierry Henry komentirao je Hrvatsku i poraz od Portugala (2-1). Istaknuo je kako su 'vatreni' bili izrazito dostojanstveni u porazu.

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- Za mene je važna jedna stvar, nešto o tome što bi bilo da sam ja bio u situaciji u kakvoj se našla hrvatska reprezentacija. O penalu se i tome je li lopta dirana kod gola može se raspravljati. Ali ono kakva je Hrvatska bila nakon poraza... Bili su dostojanstveni u porazu. Mogli ste vidjeti da su plakali, ali nisu trčali za sucem, pljeskali su drugima. Ta momčad Hrvatske nije normalna.

Slavni napadač izjavio je kako bi na mjestu hrvatskih reprezentativaca poludio.

- Stisnuli su Portugal do kraja, ali to kako su reagirali nakon utakmice. Ja bih poludio bez obzira na to jesam li u pravu ili ne. Oni su ostali mirni. Imaju moje poštovanje.