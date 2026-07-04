Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAHVALIO JE 'VATRENE'

Henry je uz Hrvatsku: Poludio bih da sam na njihovom mjestu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Henry je uz Hrvatsku: Poludio bih da sam na njihovom mjestu
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Thierry Henry nahvalio je Vatrene nakon poraza od Portugala. Kaže da su bili dostojanstveni, mirni i zaslužili su njegovo poštovanje

Admiral

Legendarni francuski nogometaš i stručni analitičar Thierry Henry komentirao je Hrvatsku i poraz od Portugala (2-1). Istaknuo je kako su 'vatreni' bili izrazito dostojanstveni u porazu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Veselo navijačko društvo u Torontu VIDEO
Veselo navijačko društvo u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Za mene je važna jedna stvar, nešto o tome što bi bilo da sam ja bio u situaciji u kakvoj se našla hrvatska reprezentacija. O penalu se i tome je li lopta dirana kod gola može se raspravljati. Ali ono kakva je Hrvatska bila nakon poraza... Bili su dostojanstveni u porazu. Mogli ste vidjeti da su plakali, ali nisu trčali za sucem, pljeskali su drugima. Ta momčad Hrvatske nije normalna.

SUDAČKI STRUČNJAK Marić: Ne bih htio ići u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći. To se ne smije suditi
Marić: Ne bih htio ići u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći. To se ne smije suditi

Slavni napadač izjavio je kako bi na mjestu hrvatskih reprezentativaca poludio.

- Stisnuli su Portugal do kraja, ali to kako su reagirali nakon utakmice. Ja bih poludio bez obzira na to jesam li u pravu ili ne. Oni su ostali mirni. Imaju moje poštovanje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026