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DOMAĆINI IDU DALJE

Heroj Kanade: Osjećao sam da svi pucaju sa mnom

Piše HINA,
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Heroj Kanade: Osjećao sam da svi pucaju sa mnom
Foto: DANIEL COLE

Puno smo radili za ovu pobjedu. Zaista smo željeli darovati ovu pobjedu svim Kanađanima, rekao je strijelac pobjedničkog pogotka, Stephen Eustaquio

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Izjave nakon prve utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva odigrane u nedjelju u Los Anglesu, u kojoj je Kanada pobijedila Južnu Afriku s 1-0 i po prvi put u povijesti ušla među 16 najboljih reprezentacija. 

Stephen Eustaquio, strijelac pobjedničkog pogotka u drugoj minuti sučevog dodatka u drugom poluvremenu:

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"Puno smo radili za ovu pobjedu. Zaista smo željeli darovati ovu pobjedu svim Kanađanima. Samo smo nastavili vjerovati i pritiskati. Bio je to nevjerojatan gol, ali kada sam pucao, osjećao sam da svi pucaju sa mnom. Svi su uložili malo snage i lopta je otišla u mrežu, tako da sam jako sretan.  Učinit ćemo da (u osmini finala) za Maroko ili Nizozemsku to bude najteža utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu. Mislim da smo odradili nevjerojatan posao i da će to biti sjajna utakmica sljedeći tjedan."

Izbornik reprezentacije Kanade Jesse Marsch:

"Imali smo prilike tijekom cijele utakmice, ali nismo bili dovoljno ubojiti. I onda je sve palo na Stepha. Samo sam se nadao da će poslati loptu unutar okvira, dati nam priliku, a on ju je zakucao. (Presudio je) Naporan rad ovih momaka, karakter - oni su kanadski heroji. To sam im rekao na kraju. Sada su kanadski heroji. Jako sam sretan zbog njih."

Izbornik reprezentacije Južne Afrike Hugo Broos:

"Mislim da moramo biti iskreni da smo danas izgubili utakmicu jer je našoj momčadi nedostajalo snage i brzine. Kad nas usporedim s protivnikom, izgubili smo puno dvoboja i brzina u našoj momčadi, ne samo brzina trčanja, već i brzina izvedbe, nije bila ista. To su stvari na kojima moramo raditi, a to sam već mnogo puta rekao i u Južnoj Africi, ali nitko mi ne vjeruje. Moderan nogomet je više od tehnike. Moderan nogomet je snaga i brzina. Ako to nemate u svojoj momčadi, a igrate protiv momčadi koja to ima, a to je bila velika kvaliteta Kanade, onda je teško. Kad se osvrnemo unatrag, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni onim što smo učinili. Ono što smo učinili bilo je dobro i jako sam sretan. Jako sam ponosan na svoju momčad.“

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