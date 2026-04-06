Heroji 'zmajeva' kod Modrića? Milan želi dva velika talenta...

Talijanski velikan Milan ozbiljno je zainteresiran za dovođenje dvojice mladih bosanskohercegovačkih reprezentativaca, Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Prema pisanju uglednog Corriere dello Sporta, skauti "rossonera" intenzivno su pratili ovaj dvojac, a interes se pojačao nakon što su odigrali ključne uloge u povijesnom plasmanu svoje zemlje na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, izbacivši pritom upravo Italiju.

Alajbegović, osamnaestogodišnji ofenzivac RB Salzburga, i Bajraktarević, tri godine stariji krilni igrač PSV-a, predstavljaju prototip modernih nogometaša. Riječ je o brzim, tehnički potkovanim i taktički prilagodljivim igračima koji su pokazali da se znaju nositi s ogromnim pritiskom. Obojica su bili sigurni izvođači penala u raspucavanju protiv Italije, a Milanovi su skauti posebno pratili Alajbegovića na utakmici protiv Walesa, gdje je briljirao.

Iako je ove sezone eksplodirao u dresu Salzburga, zabio je 11 golova uz tri asistencije, Alajbegovićeva je situacija složena. Njegov bivši klub, Bayer Leverkusen, već je aktivirao povratnu klauzulu vrijednu osam milijuna eura pa se on prvog srpnja vraća u Njemačku. Ipak, talijanski mediji navode da bi ga Leverkusen mogao odmah prodati za cifru od oko 15 milijuna eura. Za njega su ozbiljno zainteresirani i Roma, Napoli i Juventus, što Milanu značajno otežava posao.

S druge strane, Esmir Bajraktarević iz PSV-a smatra se nešto dostupnijom metom. Nakon što je u siječnju 2025. stigao iz američkog New Englanda za tri milijuna eura, vrijednost mu je porasla, a ove je sezone bio važan dio momčadi koja je osvojila nizozemsko prvenstvo. Njegova procijenjena cijena od 15 do 20 milijuna eura i dalje je u rangu onoga što Milan traži. Zanimljivo je da klub pod trenerom Allegrijem igra u formaciji 3-5-2, koja ne odgovara krilima, no plan je prvo osigurati talent, a sustav prilagoditi kasnije, idealno prije početka SP-a, kako im vrijednost ne bi eksplodirala.