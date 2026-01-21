Real je četvrta momčad Eurolige sa 15 pobjeda i osam poraza, dok je Armani 12. s omjerom 11-12
U EUROLIGI
Hezonja odličan u pobjedi Reala
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja postigao je 13 koševa uz tri skoka, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu u uvjerljivoj 106-77 domaćoj pobjedi madriskog Reala protiv milanskog Armanija u susretu 23. kola Eurolige.
Hezonja e na terenu proveo 17:58 minuta uz šut 4-6 za dva i 5-6 s linije slobodnih bacanja. Trey Lyles je sa 17 koševa bio najefikasniji kod Reala, dok je Marko Gudurić ubacio 15 za Armani.
Real je četvrta momčad Eurolige sa 15 pobjeda i osam poraza, dok je Armani 12. s omjerom 11-12.
