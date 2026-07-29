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Hezonjin povratak u NBA visi o koncu? Real odbio i veću odštetu, Cleveland ne odustaje

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hezonjin povratak u NBA visi o koncu? Real odbio i veću odštetu, Cleveland ne odustaje
Foto: Dusan Milenkovic
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Hezonjin zastupnik navodno je madridskom klubu ponudio i veću odštetu od ugovorenih milijun dolara, ali Real nije prihvatio takav prijedlog

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Povratak Marija Hezonje u NBA ligu naišao je na ozbiljnu prepreku. Iako je hrvatski reprezentativac dogovorio jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, Real Madrid zasad mu ne želi izdati suglasnost za odlazak. Problem je nastao zbog NBA izlazne klauzule u Hezonjinu ugovoru. Prema informacijama američkog novinara Marca Steina, rok za njezinu aktivaciju istekao je 20. srpnja, dok Hezonja do 26. srpnja još nije imao dogovoren angažman s nekim NBA klubom. Real zato smatra da nisu ispunjeni svi uvjeti za njegov odlazak.

Španjolski mediji navode da je Hezonja prije isteka roka obavijestio klub o namjeri povratka u NBA, ali tada još nije imao potvrđen ugovor u SAD-u niti je uplaćena predviđena odšteta od milijun dolara. Cleveland je čekao rasplet situacije povezane s LeBronom Jamesom, pa je dogovor s Hezonjom postignut nekoliko dana nakon isteka klauzule. Cavaliersi su mu namijenili jednogodišnji ugovor vrijedan 2,8 milijuna dolara bruto. Unatoč protivljenju madridskog kluba, u Clevelandu nisu odustali od posla. Stein navodi da Cavaliersi poduzimaju potrebne korake kako bi dovršili dolazak hrvatskog košarkaša, a kao moguće rješenje spominje se nova financijska nagodba s Realom.

Euroleague - Final - Olympiacos v Real Madrid
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Hezonjin zastupnik navodno je madridskom klubu ponudio i iznos veći od ugovorenih milijun dolara, ali Real nije prihvatio takav prijedlog. Umjesto toga, ponudio je mogućnost odlaska uz uvjet da zadrži Hezonjina prava za nastup u Europi. Takav bi dogovor hrvatskom reprezentativcu omogućio odlazak u NBA, ali bi mu znatno otežao eventualni povratak u Euroligu. Bez Realove suglasnosti ne bi mogao potpisati za drugi europski klub.

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Situaciju dodatno kompliciraju navodi grčkog Sport24 prema kojima bi Cleveland nakon potpisa mogao otpustiti Hezonju. U tom bi slučaju postao slobodan igrač, a njegovu situaciju navodno prate Olympiakos i Dubai. Hezonja je protekle sezone bio jedan od najboljih igrača Reala i osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača španjolske ACB lige. Dobre igre ponovno su privukle interes NBA klubova, šest godina nakon njegova povratka u europsku košarku.

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