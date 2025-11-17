Obavijesti

Hit dinamovac: San mi je vratiti se u Barcelonu, ali morao sam otići. Olmo mi je ovo savjetovao

Piše Luka Tunjić,
Bio sam pomalo nervozan kada sam došao u Dinamo. Ali pomoglo mi je što mi je suigrač Španjolac Gonzalo (Villar, op. a.). A i kada provedete život u Barceloni, onda vam je i malo jasnije kako nogomet funkcionira

Sergi Dominguez (20) brzo je pokazao svoju vrijednost u Dinamu. Mladi španjolski stoper stigao je u Zagreb nakon što je stasao u omladinskom pogonu Barcelone. Štoviše, prošle je sezone "popunjavao rupe" u obrani Hansija Flicka te odigrao šest utakmica za seniorsku momčad katalonskog giganta.

Međutim, Dominguez je razumio kako je u osjetljivim igračkim godinama i kako se u Barceloni, barem zasad, neće naigrati. Ispred njega bila je paklena konkurencija, tako da je donio hrabru odluku i otišao daleko od kuće.

- Prošla je sezona bila luda. Nikad nisam očekivao da ću trenirati, a kamoli debitirati s prvom momčadi. Međutim, bilo je jasno da neću biti dio prve momčadi kada su svi zdravi i na okupu. A u B momčadi situacija nije bila najbolja jer smo se borili za ostanak u ligi. Bio sam u čudnoj situaciji, pomalo bez pripadnosti. Ali tako je bilo - otvorio je Dominguez svoju dušu u intervjuu za španjolski Sport.

- Ali, s 19 godina samo želite igrati nogomet. Zahvalan sam na prilici u Barceloni, ali želim se dokazati kao nogometaš. Kako je sezona dolazila kraju, nisam se mogao zamisliti još jednu sezonu u rezervnoj momčadi Barcelone. A bilo je vrlo teško izboriti se za priliku u prvoj momčadi. Tako da sam pretpostavio kako ću otići na posudbu ili ću biti prodan. Ali, nisam znao što je najbolja opcija za mene. Prvi sam put bio u takvoj situaciji.

Dominguez je bio na odmoru kada je saznao za ponudu Dinama, a važnu ulogu u njegovoj odluci imao je istaknuti dinamovac i zvijezda Barcelone, Dani Olmo. 

- Bio sam na odmoru kada sam sve dogovorio s Dinamom. Kada sam dobio ponudu Dinama, znajući Capellasa (Alberta, bivšeg voditelja škole u Barceloni, a sada tu funkciju obnaša u Dinamu), znao sam je ponuda dobra. Dobro su mi zvučali Dinamo i njegov projekt i sve smo dogovorili vrlo brzo, u manje od tjedan dana. Mislim da sam donio dobru odluku - rekao je Dominguez i dodao...

- Savjetovao sam se kod Danija Olma prije nego što sam donio konačnu odluku. Rekao mi je da se HNL poboljšava i kako neću imati problem s minutažom ako ću biti zdrav. Ovo je jako dobra liga za razvoj i iskustvo.

Naravno, odlazak u nepoznatu sredinu i klub nije prošao bez izazova.

- Bio sam pomalo nervozan, naravno. Ali pomoglo mi je što mi je suigrač Španjolac Gonzalo (Villar, op. a.). A i kada provedete život u Barceloni, onda vam je i malo jasnije kako nogomet funkcionira. Međutim, puno nas tek je stiglo u klub, mislim da nas 18, uključujući i trenera.

Jedan igrač u Barceloni posebno ga je oduševio.

- Frenkie de Jong... Ajme. Sjećam se kada se vratio na trening i nije napravio pogrešku, iako je dugo bio odsutan zbog ozljede gležnja. Kadgod bi imali problem s loptom, dodali bi je njemu i on bi našao riješenje u svakoj situaciji. Jasno, Lamine je nevjerojatan, ali to sam već znao. Mene je Frenkie najviše iznenadio - zaključio je mladi dinamovac.

