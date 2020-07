Pitanje novinara i Tudorov odgovor pogledajte od\u00a06:55.

<p>Trener Hajduka <strong>Igor Tudor</strong> ironično je odgovorio novinaru <strong>Antoniju Juričiću</strong>, a njegov je odgovor Hrvatsko novinarsko društvo karakteriziralo 'sramotnim i podcjenjivačkim'.</p><p>Juričić je Tudoru postavio sljedeće pitanje:</p><p>- Da ne bude da vas stalno kritiziramo, kako biste vi sami ocijenili igru vaše momčadi u post korona eri, i koji bi segment naveli kao najreprezentativniji?</p><p>Na to mu je trener ironično odgovorio:</p><p>- Pozdrav Antonio, ja bih najprije čestitao tebi, čuo sam da ideš u trenere, da postaješ pomoćni trener juniora Solina. To je velika stvar za tebe i za Solin, možda i za Hajduk, možda i šire, jer ja sam uvjeren da će juniori Solina uskoro napraviti spektakl, da će to biti miks igre Cityja i Liverpoola, s Burnleyevim kontrama koje voliš, duga lopta na Antu ili kratka na Matu... Veseli me da će nogometni sladokusci napokon doći na svoje, da ćete napraviti u Solinu veliki napredak, i ja ću biti na tvom prvom susretu i dati ti podršku, samo pozitivu. Ja se jedino bojim da Brba i oni koji budu vodili Hajduka u skoro vrijeme neće biti dovoljno brzi da te dovedu ovdje na Poljud, da će te uzeti neko drugi... A to bi bila šteta... . A što se tiče odgovora na tvoje pitanje, ja mislim da je najvažnije znanje. I za liječnika, i za novinara i za trenera... Mogu ti odgovoriti samo onako kako bi ti to složio, a to je da nije dovoljno voljeti klub i biti galamdžija, nego imati znanja, a na žalost toga nema. Kad nema znanja sve ostalo je uzalud...</p><p>Tom izjavom izazvao je priličnu lavinu komentara na društvenim mrežama, a njegov potez nije našao ni na odobravanje među brojnim navijačima. Oglasilo se i Hrvatsko novinarsko društvo:</p><p>- Sramotan, podcjenjivački istup Hajdukova trenera prema kolegi novinaru Slobodne Dalmacije Antoniju Juričiću. Da, da, gospodine Tudor, novinari su u ovoj zemlji krivi za sve pa za i loše rezultate Hajduka - poručili su iz HND-a.</p><p>Pitanje novinara i Tudorov odgovor pogledajte od <strong>6:55</strong>.</p>