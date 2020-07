Tudor čestitao kolegi novinaru: 'Antonio, čestitam ti na poziciji pomoćnika u juniorima Solina'

Press konferencija uoči utakmice Hajduka i Osijeka imala je uobičajeni tijek do pitanje kolege Jurčića koga su Jurica Vučko i Igor Tudor prozivali zbog kritika igre. Tudorov odgovor bio je ironičan, baš ''tudorovski''...

<p>Za momčad Igora Tudora više nema mjesta kalkulacijama, ako žele do drugog mjesta na kraju sezone, u svakoj od preostale četiri utakmice moraju juriti puni plijen. Sutra je na rasporedu prvi od tri uzastopna derbija, na Poljud dolazi Osijek, koji također traži bodove i plasman na drugu poziciju.</p><p><br/> <strong>Hoćete li u nedostatku stopera ostati s četvoricom u zadnjoj liniji ili će priliku možda dobiti Stipe Radić, možda opet Josip Juranović?</strong><br/> - Ne bi otkrivao detalje, nije dobro dati protivničkom treneru prednost na taj način. Pogledat ćemo još jedan trening i odlučiti, po meni je to i onako manje važno, važnija je energija, stil, mentalni način, kako ćemo ući u utakmicu, želja koja je jako bitna, i ja sam uvjeren da ćemo dobiti sutra. Osijek je u dobrom momentu, momčad u koju su uloženi ogromni novci, ali neće biti lako. No i mi imamo imamo adute i kvalitetu, žalimo dobiti Osijek i s pobjedom ih preskočiti i dati pozitivan uvod u ono što nas čeka.</p><p><strong>U kakvom je stanju povratnik Jairo?</strong><br/> - Dobar je, trenirao je, četiri - pet treninga je odradio, on će početi i vidjet ćemo koliko će igrati s obzirom na pauzu...</p><p><strong>Često se priča o tom pritisku na momčad, situacija u kojoj ste sada je dodatno kompliciranija nego prije Gorice, osjećate li to na vašoj momčadi?</strong></p><p>- Mislim da je u Hajduku pritisak od prvoga kola, ali ja to gledam na drugačiji način, svaku utakmicu i situaciju gledam kao na izazov. A kako gledaju moji igrači? E to je posao na kojem radim od prvoga dana, od kad sam pričao o malom broju pobjeda vani i razloga zbog čega je to tako, sve je to povezano. Siguran sam da ćemo biti zrelija momčad što se tiče godina i iskustva, i onih par mladih će se osjećati kud i kamo drugačije nego na prošloj utakmici, kad ogroman broj njih nije mogao podnijeti taj pritisak. Igramo doma, pred našom publikom koja će nam siguran sam dati podršku i mi očekujemo pobjedu.</p><p><strong>Osijek je nakon pauze neporažen, ali zabijaju malo golova?</strong><br/> - Osijek je momčad koja je selekcionirana i napravljena na jako dobar način, svi ih hvale, govore da je trener napravio jako dobar posao... Mi smo s druge strane u velikim problema, a ako ih dobijemo, mi smo ispred njih. Idemo u pozitivnom smjeru, podrška publike 90 minuta, pravo navijanje kao zadnji put, igrači su se osjećaju dobro i da se to sutra ponovi.</p><p><strong>Kako gledate na dva najbolja strijelca lige Marića i Caktaša.</strong><br/> - Ti igrači daju golove i rade razliku, imaju i svoju vrijednost na tržištu. Ja uvijek kažem da 'devetku' i 'desetku' treba platiti jer je to tako, od najvećeg do najmanjeg nivoa, oni su t koji odlučuju. Tako će biti i sutra, iako, ja bih volio da bude i neki gol iz kornera, i da ga bilo tko zabije.</p><p><strong>Podsjeća li vas Vušković na mladog Tudora?</strong><br/> - Mario je stvarno dobar, po meni je ključ uspjeha osim nogometnog znanja i mentalitet. On je momak koji jednako igra na utakmici kao i na treningu, što se ne događa često u ovim novim generacijama. To je ogroman plus za njega i zato je na Mario već sada na radaru ozbiljnijih klubova.</p><p><strong>Je li Osijek ranjiv bez Mile Škorića?</strong><br/> Imaju oni odličnih igrača u svim linijama, od obrane do napada. Mi smo recimo htjeli tog Grezdu dovesti, ali nismo uspjeli. Osijek je prava momčad, pravi izazov za nas da vidimo gdje smo.</p><p><strong>Da ne bude da vas stalno kritiziramo, kako biste vi sami ocijenili igru vaše momčadi u post korona eri, i koji bi segment naveli kao najreprezentativniji?</strong><br/> Pozdrav Antonio, ja bih najprije čestitao tebi, čuo sam da ideš u trenere, da postaješ pomoćni trener juniora Solina. To je velika stvar za tebe, možda i za Hajduk, možda i šire, jer ja sam uvjeren da će juniori Solina uskoro napraviti spektakl, da će to biti miks igre Cityja i Liverpoola, s Burnleyevim kontrama... Veseli me da će nogometni sladokusci napokon doći na svoje, da ćete napraviti u Solinu veliki napredak, i ja ću biti na tvom prvom susretu i dati ti podršku, samo pozitivu. Ja se jedino bojim da Brbić, ili oni koji budu vodili Hajduka neće biti dovoljno brzi da te dovedu ovdje na Poljud. A što se tiče odgovora na tvoje pitanje, ja mislim da je najvažnije znanje. I za liječnika, i za novinara i za trenera... Mogu ti odgovoriti samo onako kako bi ti to složio, a to je da nije dovoljno voljeti klub i biti galamdžija, nego imati znanja, a na žalost toga nema. Sve ostalo je uzalud...</p>