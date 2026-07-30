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HNL još nije ni počeo, a već stiže prva odgoda! Derbi Rijeke i Dinama tražit će novi termin

Piše Domagoj Vugrinović,
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HNL još nije ni počeo, a već stiže prva odgoda! Derbi Rijeke i Dinama tražit će novi termin
Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Rijeka 6. kolovoza igra prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige, dok Dinamo 11. protiv Kauna igra uzvratni susret 3. pretkola LP-a. Između tih dviju utakmica, 8. kolovoza, trebao bi se igrati njihov međusobni derbi

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Nova sezona HNL-a počinje u petak utakmicom Dinama i Slavena na Maksimiru, ali već bi nam drugo kolo moglo donijeti prvu odgodu. Susret Rijeke i Dinama, zakazan za 8. kolovoza na Rujevici, neće se igrati u predviđenom terminu jer je Rijeka prošla Derry City pobijedivši ga dvaput 1-0.

Dinamo je prolaskom protiv Thuna osigurao nastavak kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojima će utakmice igrati utorkom, dok Rijeku u trećem pretkolu Konferencijske lige čeka finski Ilves. Prvu utakmicu Rijeka igrati na Rujevici, 6. kolovoza, odnosno dva dana prije derbija.

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Propozicije natjecanja propisuju da klubovi koji nastupaju u kvalifikacijama ili ligaškoj fazi Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige u pravilu nemaju pravo na odgodu prvenstvenih utakmica. Iznimka postoji kada jedan klub iz istog para igra europsku utakmicu u utorak, a drugi u četvrtak.

Klub u takvoj situaciji mora pisanim putem zatražiti odgodu od povjerenika za natjecanje najkasnije sedam dana prije zakazanog termina. Pritom mu nije potrebna suglasnost protivnika, a odgođena utakmica u pravilu se mora odigrati do završetka prvog dijela prvenstva.

Subota, 8. kolovoza, ne bi odgovarala Rijeci jer bi nakon europske utakmice imala samo jedan dan odmora. Susret se ne bi mogao prebaciti ni na nedjelju jer bi Dinamo tada imao samo jedan slobodan dan prije uzvrata trećeg pretkola Lige prvaka koji igra protiv Kauna Žalgirisa.

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