HNL ostao bez 2. kluba u LP i predstavnika u Europskoj ligi!

Počelo je neviđenom blamažom Hajduka protiv Gzire United još u srpnju, u prvom pretkolu Europske lige, nakon nevjerojatnog preokreta na Poljudu, a nastavilo se ispadanjem Osijeka od sofijskog CSKA na penale u Gradskom vrtu u drugom pretkolu Europske lige.

Rijeka je uspjela proći tek jednu prepreku u kvalifikacijama za Europsku ligu, na putu do grupne faze izbacio ju je Gent, a jedini naš predstavnik u Europi ostao je Dinamo. "Modri" su prošli u skupinu Lige prvaka i ostavili jako dobar dojam, no završili su avanturu u prosincu i tako je i posljednji hrvatski predstavnik izletio iz Europe. Sve to imat će jako loše posljedice za HNL.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što smo uspjesima "modrih" prošle sezone osigurali dva kluba u Ligi prvaka sljedeće sezone i čak pet predstavnika u Europi, čime će pola HNL-a igrati neko europsko natjecanje, slabim rezultatima ove sezone našega klupskog nogometa sad je jasno kako ćemo se u sezoni 2021/22. vratiti na jednoga predstavnika u Ligi prvaka. No to nije jedina loša vijest.

Za razliku od dosadašnjih sezona, kad je hrvatski prvak preskakao prvo pretkolo, a zadržao tu blagodat i u posljednje dvije, nakon reforme kvalifikacija Lige prvaka, to se neće dogoditi za dvije sezone. Dakle, prvak će nam startati još u prvoj fazi kvalifikacija i morati izbaciti četiri kluba kako bi se dokopao skupina elitnog natjecanja.

S obzirom na to da od spomenute sezone 2021/22. kreće reforma eurokupova i uvodi se Uefino klupsko natjecanje trećeg ranga, Konferencijska liga, mijenja se i pristupna lista za europske lige. Svi oni plasirani niže od 15. mjesta neće dati predstavnika u Europskoj ligi, a HNL će, to je sad sasvim jasno, u najboljem slučaju biti na 19. mjestu.

Dakle, prvak Hrvatske u sezoni 2020/21. igrat će prvo pretkolo Lige prvaka, a pobjednik Kupa, drugoplasirani i trećeplasirani klub igrat će drugo pretkolo Konferencijske lige.

U grupnoj fazi nove Europske lige od 2021. do 2024. igrat će 32 momčadi, za razliku od dosadašnjih 48, a u Konferencijskoj ligi bit će također 32 momčadi, čime će se za još 16 klubova iz "manjih zemalja" omogućiti da igraju grupnu fazu europskog natjecanja tijekom jeseni.

Sljedeće sezone prvak Hrvatske igrat će drugo pretkolo Lige prvaka u putu za prvake, drugoplasirani klub igrat će drugo pretkolo u dijelu kvalifikacija za neprvake. Pobjednik Kupa ili trećeplasirana momčad igrat će treće pretkolo Europske lige, kao i dosad, četvrtoplasirana drugo pretkolo, a petoplasirana momčad prvo pretkolo Europske lige.

U nastavku donosimo detaljnu pristupnu listu za Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu za sezonu 2021/22.: