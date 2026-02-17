Obavijesti

HNS: Ako sud potvrdi optužnicu DORH-a protiv Svetine, savez će donijeti odgovarajuće odluke

Piše 24sata,
HNS: Ako sud potvrdi optužnicu DORH-a protiv Svetine, savez će donijeti odgovarajuće odluke
Zagreb: Rudeš uz odličnu atmosferu svojih navijača proslavio naslov prvaka i ulazak u prvu HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Optužen čelnik ZNS-a Tomislav Svetina. HNS prati slučaj zloupotrebe položaja i ovlasti, najavljujući mjere ako optužnica bude potvrđena

Dan nakon što je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo kako je podiglo optužnicu protiv predsjednika Zagrebačkoga nogometnog saveza Tomislava Svetine zbog zloporabe položaja i ovlasti na izbornoj skupštini oglasio se i HNS čiji je Svetina djelatnik, a donedavno je bio i glavni tajnik. Na pismeni upit 24sata odgovorili su:

"Hrvatski nogometni savez primio je na znanje da je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu protiv djelatnika HNS-a, g. Tomislava Svetine, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona.

Optužnica je podignuta u okviru njegovog djelovanja u Zagrebačkom nogometnom savezu (ZNS), gdje je izabran od strane Skupštine te organizacije te o njegovom statusu i eventualnim odlukama vezanima za funkciju predsjednika ZNS-a odlučuju nadležna tijela ZNS-a u okviru vlastitih statutarnih procedura.

Hrvatski nogometni savez nema uvid u cjelovitu dokumentaciju izvan javno dostupnih informacija, ali će pozorno pratiti tijek ovog postupka te će, u slučaju potvrde ove optužnice od strane nadležnog suda, donijeti odgovarajuće odluke, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, štiteći pritom ugled i integritet HNS-a."

Svetina je pod pritiskom javnosti i vodstva HNS-a nakon ručka s pravomoćno osuđenim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem nakon proslave Nove godine u Hercegovini podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a i dobio je drugo radno mjesto u savezu. O optužnici će nadležni Općinski sud u Zagrebu odlučivati u roku od dva do četiri tjedna, može ih vratiti i na doradu ili odbaciti. Tek nakon toga počinje suđenje koje može potrajati i do godinu dana. U slučaju potvrde optužnice, sad bi mu i bez optremnine mogli uručiti otkaz iako će formalno-pravno biti nevin sve do završetka suđenja i pravomoćne presude.

