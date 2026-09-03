HNS delegirao suce: Kolarić sudi Dinamu, derbi pripao Ercegu

Hrvatski nogometni savez objavio je službena delegiranja za utakmice 6. kola HNL-a, koje se igraju od petka 4. do nedjelje 6. rujna. Kolo će u petak od 20 sati na stadionu Varteksa otvoriti Varaždin i Istra. Glavni sudac bit će Duje Strukan iz Splita, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak iz Zagreba, uz pomoćnika Antu Marića.

Subotnji program počinje u 18 sati dvobojem Dinama i Gorice na Maksimiru. Utakmicu će suditi Patrik Kolarić iz Čakovca, VAR sudac bit će Mario Zebec iz Cestice, a AVAR Kruno Šarić iz Županje. Dinamo ima dobru statistiku u utakmicama koje vodi Kolarić. "Modri" nisu izgubili posljednjih devet dvoboja u kojima im je sudio, još od utakmice na Poljudu u prosincu 2024. godine.

Od 21 sat na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Derbi kola pripao je Mateu Ercegu iz Benkovca, dok će Fran Jović iz Zagreba biti VAR sudac, a Dario Kulušić iz Šibenika AVAR. Rijeka pritom nema najbolje uspomene na posljednje utakmice koje joj je sudio Erceg. Pod njegovom arbitražom izgubila je posljednja dva dvoboja, od Dinama u finalu Kupa te prethodno od Osijeka. Upravo je utakmica protiv Osijeka 12. travnja na Rujevici jedina od ukupno 12 utakmica Osječana pod Ercegovim vodstvom u kojoj su slavili.

Koprivnica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nedjeljni program u 18 sati otvaraju Rudeš i Hajduk u Velikoj Gorici. Glavni sudac bit će Antonio Škobić iz Osijeka, kojem će to biti tek treća utakmica u HNL-u. U VAR sobi bit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a njegov pomoćnik Goran Pataki iz Đakova. Škobić je Hajduku već jednom sudio u prvenstvu. Vodio je gostujuću utakmicu Splićana protiv Lokomotive u 35. kolu prošle sezone, koja je završila 1-1.

Kolo će u nedjelju od 21 sat u Koprivnici zaključiti Slaven i Lokomotiva. Utakmicu će suditi Dario Bel iz Osijeka, dok će za VAR biti zadužen Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a za AVAR Ivan Matić iz Osijeka. Svih pet utakmica počet će minutom šutnje u spomen na Ivana Gudelja, legendu Hajduka i hrvatskog nogometa, koji je preminuo 2. rujna u 67. godini života.