HNS: Gledatelj koji je vrijeđao Livaju više neće smjeti dolaziti na utakmice reprezentacije...

Hrvatski nogometni savez traži sankcije za čovjeka koji je na treningu reprezentacije vrijeđao Marka Livaju, koji se zatim s njime obračunao kod tribine.

Livaja je nakon svega odlučio napustiti reprezentaciju, a glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak otkrio je da je savez zatražio zabranu pristupa utakmicama reprezentacije gledatelju koji je bio u konfliktu s igračem Hajduka.

-HNS je istu večer zatražio od policije identitet osobe koja je vrijeđala Livaju kako bi mu sukladno zakonu o sprječavanju nereda onemogućili dolazak na utakmice reprezentacije u budućnosti - rekao je Pacak i dodao da zabrana još uvijek nije na snazi...

- Ne ide tako jednostavno. Naš je cilj onemogućiti toj osobi dolaske na utakmice reprezentacije.

Kult reprezentacije ostaje čvrst

Pacak tvrdi da incident neće narušiti kult reprezentacije.

- Ne bi smjelo narušiti ugled reprezentacije. Vidjeli ste to danas na Mateu, jučer na Borni i Josipu, mi želimo samo dobar rezultat u Nizozemskoj. Ne vidim kako bi ovaj incident uništio kult reprezentacije.

Osvrnuo se i na tenzije s južnog dijela zemlje.

- Žao mi je što se dižu tenzije. Dio toga je nepotreban. Najmanje sam u medijima vidio izjavu Marka Livaje, više o izvorima bliskim Livaji, klubu i reprezentaciji. Marko je objasnio situaciju, zašto se ne osjeća spremnim i izrazio zahvalnost reprezentaciji i HNS-u na podršci.

Dalićeva izjava nije potrebna...

Zašto izbornik Zlatko Dalić nije posebno komentirao odlazak Livaje? Pacak tvrdi da nema potrebe da izbornik bude svaki dan u medijima...

- Ne treba ni on biti svaki dan u medijima. Uostalom, on ne želi biti iskorišten za podizanje tenzija. To je nepotrebno. Svaki dan imamo igrače koji su dostupne za izjave - zaključio je Pacak.

Pacak je potvrdio da uz Livaju koji je otišao iz reprezentacije, 'vatrenima' nedostaje još Marcelo Brozović, koji u subotu (21 sat) igra finale Lige prvaka s Interom protiv Manchester Cityja.