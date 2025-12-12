Obavijesti

RAČUNAJU NA NJEGA

HNS nakon derbija dao Kolariću predah, a Uefa ga promovirala u prvu skupinu! Može suditi LP

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sudac Patrik Kolarić izvan igre za 17. kolo HNL-a nakon spornog derbija, ali Uefa ga uzdiže na europsku scenu! Hrvatski sudac uskoro bi mogao suditi utakmice Lige prvaka i Europske lige

Hrvatski sudac Patrik Kolarić (30) nije delegiran za suđenje utakmica 17. kola HNL-a. Podsjetimo, Kolarić je bio na udaru kritika nakon što je, po mišljenju mnogih, imao niz diskutabilnih odluka u derbiju između Dinama i Hajduka koji se prošlog vikenda odigrao na Maksimiru.

Iako je šef hrvatskih sudaca, Bertrand Layec, opravdao svaku Kolarićevu odluku, ipak je odlučio poštedjeti hrvatskog suca u narednom kolu HNL-a. S druge strane, zato, na Kolarića sve ozbiljnije računa krovna europska nogometna organizacija, Uefa.

Kolarić je prošle sezone prvi put sudio skupinu europskog natjecanja, učinio je to u utakmici Konferencijske lige između Betisa i finskog HJK-a, a uskoro bi mogao suditi i utakmice prvog i drugog europskog ranga. Naime, Uefa je 30-godišnjeg hrvatskog suca stavila u Prvu skupinu sudaca.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u prvoj utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u prvoj utakmici finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

To znači kako Kolarić od sada možete suditi i utakmice Lige prvaka i Europske lige. Priliku za to imat će krajem siječnja, kada su na rasporedu posljednja dva kola LP-a i EL.

Ostaje za vidjeti hoće li se u međuvremenu primiti zviždaljke, s obzirom na to kako je pred nama još samo dva kola HNL-a prije zimske stanke od mjesec dana.

