Hrvatski suci, što se to događa!? Pogreška, ok. Ali ovo je baš loše

Najveći hrvatski derbi. Utakmica je to koja se željno iščekuje mjesecima, bez obzira na to na kojoj se poziciji nalaze Dinamo i Hajduk, a pogotovo sad kad je riječ o prvo i drugoplasiranoj momčadi HNL-a. I imali smo derbi u kojem s obje stane nije izostalo želje i borbenosti, ali dobili smo i ono što nikako nismo željeli. Na semaforu je završno stajao rezultat 1-1, ali o tome rijetko tko govori. Sve se polemike vode o sucima.

Podsjetimo, u ovoj je utakmici glavni sudac bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomoćnici su mu bili Bojan Zobenica iz Velike Gorice te Marjan Tomas iz Vladislavaca. U VAR sobi bili su Ivan Bebek iz Rijeke kao glavni sudac, a pomagao mu je Ivan Matić iz Osijeka. U 28. minuti nekako je loptu u gol za Dinamo ugurao Dion Drena Beljo, proslavio gol, a onda je postalo jasno da još nije vrijeme za slavlje jer se situacija pregledava. Samo je bilo pitanje koja. Na prvu se možda pomislilo da je Beljo igrao rukom, Zajc bio u zaleđu ili nešto od toga, ali pregledavali su situaciju koju neki odmah nisu ni shvaćali ozbiljno.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Dinamo - Hajduk (1-1)

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Bennacer i Sigur trčali su prema golu Hajduka, došlo je do maloga kontakta, nakon kojeg je Alžirac nastavio dalje i uposlio Zajca, a Sigur pao, brzo se pridigao i nastavio trčati natrag. Prvo je Kolarić gledao taj kontakt i očito nije odmah odlučio da je prekršaj, nego su gledali i moguće zaleđe Zajca, ruku Belje, bilo što jer, pretpostavljamo, taj kontakt i nije bio dovoljan za faul na prvo razmišljanje. Ako je to bila jasna i očigledna pogreška, mogla se dosuditi nakon prvoga gledanja i idemo dalje. Slučajno remplanje za nekog, za nekog prekršaj, što je tu je.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Onda dolazi 56. minuta, okršaj Noe Mikića i Ante Rebića. Zakvačio ga je Rebić izvan šesnaesterca, othrvao se mladi bek “modrih” i zamahnuo da će ubaciti loptu u šesnaesterac, ali povukao ga je Ante i izbacio iz balansa, desni bek je završio na podu i gratis još dobio kopačkom u glavu, zbog čega je malo kasnije napustio igru jer se nije osjećao dobro. Kolarić je pokazao na bijelu točku nakon što je pomoćni Zobenica dotrčao do šesnaesterca i jasno dao do znanja kako je vidio prekršaj, a tu se opet upetljao VAR. Prekršaja je bilo izvan 16 metara, a onakvo povlačenje izbaci te iz balansa kad si na jednoj nozi sigurno, a gratis udarac na podu je slučajan, ali slučajan je bio kontakt kod gola Dinama na centru. I od penala doći do gol-auta, a ne drugog žutog i barem prekršaja izvan 16 za Dinamo je, bit ćemo blagi, čudno.

Skandalozno je jedina riječ koja se može iskoristiti za gol Hajduka, koji je prvotno dosuđen kao zaleđe. Šego ne da nije bio u zaleđu, bio je barem metar iza posljednjeg igrača Dinama. Mahnuo je Tomas, VAR se uključio i dosudio gol, ali ovo se događa kad pomoćni suci postanu samo atletičari pokraj crte jer znaju da će svaku pogrešku promijeniti VAR. A ako je stvarno vidio zaleđe, e onda bi trebalo razmisliti o mahanju nekih drugih utakmica, elitnog ranga baš i ne.