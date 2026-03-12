Obavijesti

HNS odredio suce za 26. kolo: Kolarić i dalje nije u akciji...

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Patrik Kolarić, koji je bio pod velikim kritikama nakon Jadranskoga derbija u Kupu, i drugo kolo zaredom nije delegiran ni u jednoj funkciji. U međuvremenu delegirala ga je Uefa za Ligu prvaka mladih

Sudačka komisija HNS-a delegirala je sudačke postave za 26. kolo HNL-a. U petak će od 18 sati u Varaždinu gostovati Vukovar, a sudit će Ivan Vukančić iz Benkovca.

Subotnji program od 15 sati na Opus Areni otvaraju Osijek i Gorica, HNS je delegirao Antu Čulinu iz Zagreba. Od 17:15 Dinamo na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo, pravdu će dijeliti Duje Strukan iz Splita.

U nedjelju Hajduk će ugostiti Lokomotivu na Poljudu u 15 sati, sudačku postavu predvodi Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Kolo zatvaraju Rijeka i Istra na Rujevici (17:45), čovjek u "crnom" bit će Ante Terzić iz Podstrane.

Patrik Kolarić, koji je bio pod velikim kritikama nakon Jadranskoga derbija u Kupu, i drugo kolo zaredom nije delegiran ni u jednoj funkciji. U međuvremenu Uefa ga je delegirala za glavnog suca dvoboja Lige prvaka mladih između Atlético Madrida i Club Bruggea.

