HNS odredio termin kada će se nastaviti susret Istre i Rijeke

U 17. kolu odigrane su četiri utakmice. Peta, ona između Istre i Rijeke u Puli, započela je, no vrlo brzo prekinuta u 16. minuti. Sada, tri dana kasnije, Hrvatska nogometna liga na službenim je stranicama objavila da će se utakmica nastaviti 20. siječnja 2026. godine u 16 sati.

Podsjetimo, uoči početka susreta činilo se da će sve proteći u najboljem redu. Domaćini su organizirali vatromet, plesačice i mažoretkinje. Utakmica je započela, a u 5. minuti Istra je povela pogotkom nigerijskog reprezentativca Salima Faga Lawala. Nakon toga uslijedila je bakljada domaćih navijača, no dim se ubrzo razišao.

Već u 9. minuti Luka Menalo je zabio za izjednačenje, nakon čega su gostujući navijači proslavili pogodak velikom količinom pirotehnike. Tada se spustila izrazito gusta magla, gotovo se ništa nije vidjelo ni u prijenosu ni na terenu. Sudac Ante Čulina pokušao je nastaviti utakmicu s crvenom loptom, inače predviđenom za snježne vremenske uvjete.

Napretka ipak nije bilo pa je sudac prekinuo susret. Dugo se vijećalo hoće li se utakmica nastaviti. Nakon desetak minuta na teren su, u pratnji Čuline, izašli kapetani Martin Zlomislić i Dario Marešić, no zajednički su zaključili da se susret ne može nastaviti. Domaćin je već u ponedjeljak želio nastaviti utakmicu, no zbog Rijekine europske obveze, utakmice protiv Šahtara u četvrtak u Krakovu, ta je mogućnost otpala. Susret započet 2025. godine tako će se nastaviti 2026. godine.

To ipak nije jedini raritet. Pravo nastupa imat će svi nogometaši klubova, bez obzira na to jesu li bili u zapisniku prekinute utakmice. To znači da će, primjerice, moći nastupiti igrači koji su prošlog vikenda bili ozlijeđeni, kao i zimska pojačanja. Pravo nastupa nemaju igrači koji su u trenutku prekida bili isključeni ili zamijenjeni, što se u nedjelju na Aldo Drosini nije dogodilo. To ujedno znači da će oba kluba imati na raspolaganju svih pet zamjena. Zanimljivo, igrači koji su započeli prekinutu utakmicu u početnih 11 neće smjeti ući kao zamjene u nastavku.