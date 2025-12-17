Sanchez 'puca' visoko protiv Šahtara: Nije važno što su šanse za top 8 male, mi želimo proći

Pred nogometašima Rijeke posljednji je nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Protivnik je Šahtar, a utakmica se igra u četvrtak u 21 sat. Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska. Samo u ludom scenariju još uvijek može ispasti, a to uključuje i uvjerljiv poraz koji svakako želi izbjeći.

Ono što ide u prilog Riječanima jest činjenica da je Šahtar već osigurao prolazak u nokaut-fazu, ali se i dalje bori za plasman među prvih osam, što bi mu omogućilo preskakanje play-off runde. Uoči puta u Krakov, gdje Šahtar zbog rata u Ukrajini domaće utakmice igra izvan zemlje, trener Sanchez obratio se klupskom mediju.

- Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv ekipa od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni osobno predstavlja poseban poticaj. Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče - rekao je Sanchez.

Znamo da ne volite govoriti o taktici i pripremi jer je to stvar svlačionice, ali koje biste kvalitete Šahtara ipak istaknuli?

- Šahtar igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, a kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga. Očekujemo jasne obrasce u izgradnji napada, dominaciju kroz posjed lopte, a u tom segmentu često koriste i golmana koji se postavlja vrlo visoko. U napadačkom dijelu imaju kvalitetne igrače, snažne u igri jedan na jedan, s odličnim dodavanjem i završnicom. Bit će to velik izazov za nas, ali vjerujemo u sebe, u momčadski rad i zajednički napor. Smatramo da možemo odigrati vrlo konkurentnu utakmicu i stvoriti svoje prilike. Ne želimo ništa prizivati unaprijed, ali vrlo smo blizu plasmana u drugi krug. Odigrat ćemo utakmicu, a nakon toga vidjeti kako izgleda ljestvica i tek tada analizirati i razgovarati.

Ovo je za vas bio vrlo zanimljiv dio sezone. Imali ste dvije prekinute utakmice, jednu ste završili sljedeći dan (protiv Sparte Prag op. a.), a drugu protiv Istre niste. Vjerojatno se s nečim sličnim niste susretali tijekom karijere.

- Primjerice, iz prve takve situacije, one protiv Sparte, nemamo loša iskustva. Uvijek moramo razmišljati pozitivno i fokusirati se na ono što možemo kontrolirati. Situacija u Puli dogodila se zbog magle, utakmica je ponovno zakazana i mi ćemo biti spremni za taj trenutak - zaključio je Sanchez.