HNS oko istrage USKOK-a: Nije bilo upada ili pretraga prostora

Hrvatski nogometni savez oglasio se nakon medijskih napisa o dolasku USKOK-ovih istražitelja u njegove prostorije. HNS je demantirao informacije o današnjem "upadu" i pojasnio da su nadležna tijela dodatnu dokumentaciju zatražila pisanim putem, a ne dolaskom istražitelja u Savez.

Podsjetimo, Večernji list ranije je objavio da su istražitelji u prostorijama HNS-a tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, dok je Jutarnji list naveo da ih zanimaju i zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. HNS je u priopćenju iznio drukčiji tijek događaja te potvrdio da nadležna tijela već nekoliko mjeseci provjeravaju dokumentaciju Saveza.

Zagreb: Održana skupština Hrvatskog nogometnog saveza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

"Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza", stoji u priopćenju HNS-a.

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Iz Saveza poručuju da su još tada dostavili svu traženu dokumentaciju te da će nastaviti surađivati s nadležnim institucijama. Ujedno su pojasnili što se dogodilo u ponedjeljak.

"Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija."

Savez je na kraju još jednom izričito demantirao medijske informacije o dolasku istražitelja.

"Naglašavamo, danas nije bilo nikakvog "upada" odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez."

HNS je pozdravio provjere zakonitosti poslovanja sportskih organizacija, a za dodatne informacije o njihovu sadržaju i opsegu uputio je javnost na nadležna državna tijela.

Unatoč pojašnjenju Saveza, još nije poznato na koje se konkretne sponzorske ugovore odnosi dokumentacija koju su istražitelji zatražili. Nadležna tijela zasad nisu objavila dodatne pojedinosti o provjerama.