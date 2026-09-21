Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOSTAVILI SU DOKUMENTACIJU

HNS oko istrage USKOK-a: Nije bilo upada ili pretraga prostora

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
HNS oko istrage USKOK-a: Nije bilo upada ili pretraga prostora
Zagreb: Održana skupština Hrvatskog nogometnog saveza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju, stoji u priopćenju HNS-a

Admiral

Hrvatski nogometni savez oglasio se nakon medijskih napisa o dolasku USKOK-ovih istražitelja u njegove prostorije. HNS je demantirao informacije o današnjem "upadu" i pojasnio da su nadležna tijela dodatnu dokumentaciju zatražila pisanim putem, a ne dolaskom istražitelja u Savez.

Podsjetimo, Večernji list ranije je objavio da su istražitelji u prostorijama HNS-a tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, dok je Jutarnji list naveo da ih zanimaju i zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. HNS je u priopćenju iznio drukčiji tijek događaja te potvrdio da nadležna tijela već nekoliko mjeseci provjeravaju dokumentaciju Saveza.

Zagreb: Održana skupština Hrvatskog nogometnog saveza
Zagreb: Održana skupština Hrvatskog nogometnog saveza | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

"Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza", stoji u priopćenju HNS-a. 
Novi list

Iz Saveza poručuju da su još tada dostavili svu traženu dokumentaciju te da će nastaviti surađivati s nadležnim institucijama. Ujedno su pojasnili što se dogodilo u ponedjeljak.

"Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija."

EVO ŠTO SU TRAŽILI USKOK češlja HNS! Doznajemo koje su dokumente izuzeli
USKOK češlja HNS! Doznajemo koje su dokumente izuzeli

Savez je na kraju još jednom izričito demantirao medijske informacije o dolasku istražitelja.

"Naglašavamo, danas nije bilo nikakvog "upada" odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez."

HNS je pozdravio provjere zakonitosti poslovanja sportskih organizacija, a za dodatne informacije o njihovu sadržaju i opsegu uputio je javnost na nadležna državna tijela.

Unatoč pojašnjenju Saveza, još nije poznato na koje se konkretne sponzorske ugovore odnosi dokumentacija koju su istražitelji zatražili. Nadležna tijela zasad nisu objavila dodatne pojedinosti o provjerama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi
LARISSA RIQUELME

FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026