HNS otkrio: Evo u kojem gradu će 'vatreni' odigrati posljednju utakmicu kvalifikacija za SP

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak će nastaviti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Podsjetimo, ''vatreni'' su se u ponedjeljak okupili u Zagrebu i odradili prvi trening uoči utakmice s Farskim Otocima, koja je na rasporedu u petak od 20.45 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

I dok su Zlatko Dalić i reprezentativci potpuno usredotočeni na sljedeći izazov, iz Hrvatskog nogometnog saveza stigla je važna obavijest za navijače. Naime, potvrđena je informacija koju su 24sata ekskluzivno objavila u lipnju, a to je kako će Hrvatska odigrati kvalifikacijsku utakmicu protiv Gibraltara 14. studenog na riječkom stadionu Rujevici.

To će biti posljednja utakmica ''vatrenih'' u Hrvatskoj prije završetka kvalifikacija, a vrlo lako moguće i posljednja utakmica da brončani nogometaši zaigraju pred domaćom publikom prije odlaska na Mundijal na kojem će braniti odličje.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska će u ponedjeljak, 8. rujna, igrati protiv Crne Gore na Maksimiru u Zagrebu, a 12. listopada Gibraltar će gostovati u Varaždinu, gradu u kojem živi hrvatski izbornik.