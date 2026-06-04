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HNS povećao naknade glavnim sucima. Evo koliko će zarađivati

Piše Domagoj Vugrinović,
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HNS povećao naknade glavnim sucima. Evo koliko će zarađivati
Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U odnosu na prošlu sezonu jedino će glavni suci u HNL-u imati veću naknadu. Njihova zarada po utakmici narasla je za 12,5 posto, odnosno za 100 eura

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Izvršni odbor HNS-a donio je 1. lipnja 2026. odluku o visini naknada službenim osobama za sezonu 2026./2027. Najvažnija promjena odnosi se na glavne suce u HNL-u, kojima je HNS povećao naknadu za 100 eura. Glavni sudac tako će u novoj sezoni zarađivati 900 eura neto po utakmici, dok je prošle sezone dobivao 800 eura.

Ostale naknade u najvišem rangu hrvatskog nogometa ostale su iste kao u sezoni 2025./2026. Pomoćni suci i dalje će dobivati 350 eura po utakmici, četvrti suci 230 eura, glavni VAR sudac 400 eura, a AVAR sudac 230 eura. Delegat utakmice i kontrolor suđenja imat će po 250 eura naknade.

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HNS je prošle sezone znatno povećao naknade gotovo svim službenim osobama u HNL-u. Tada je glavni sudac dobio povećanje sa 700 na 800 eura, pomoćni sudac s 300 na 350 eura, četvrti sudac sa 140 na 230 eura, VAR sudac s 350 na 400 eura, a AVAR sudac sa 180 na 230 eura. Delegatu i kontroloru suđenja naknada je tada porasla za 50 eura, na 250 eura.

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL
Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U odnosu na prošlu sezonu, dakle, jedino će glavni suci u HNL-u imati veću naknadu. Njihova zarada po utakmici narasla je za 12,5 posto, odnosno za 100 eura. Svi ostali iznosi ostaju na razini na koju ih je HNS podignuo uoči sezone 2025./2026.

Klubovi HNL-a iz članarina financiraju naknade, putne troškove i troškove smještaja za suce, pomoćne suce, četvrte suce, VAR i AVAR suce te delegate. Troškove kontrolora suđenja i dalje podmiruje HNS. Nova sezona HNL-a počinje 1. kolovoza, nakon što je nedavno objavljen raspored po ždrijebu.

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