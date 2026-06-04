HNS promijenio pravila u Kupu nakon Hajdukova propusta

Hrvatski nogometni savez promijenio je propozicije Hrvatskog kupa i time preciznije uredio pravo nastupa igrača koji tijekom sezone promijene klub. Dosad je vrijedilo pravilo prema kojem je igrač u jednoj sezoni Kupa mogao nastupiti samo za jedan klub, bez obzira na fazu natjecanja. Od nove sezone pravilo će biti drukčije.

Nova odredba kaže da igrač tijekom jedne natjecateljske godine u istoj fazi završnice Hrvatskog nogometnog kupa može nastupiti samo za jedan klub. To znači da igrač koji je, primjerice, igrao četvrtfinale za jedan klub, nakon transfera ne može u istoj sezoni igrati četvrtfinale za drugi klub. Ipak, već u sljedećoj fazi, odnosno u polufinalu, imao bi pravo nastupa za novi klub.

HNS je ovim pravilom riješio situacije koje su se posljednjih sezona pojavljivale zbog transfera i odgođenih utakmica. Jedan od poznatijih primjera dogodio se u sezoni 2024./2025., kada je Niko Galešić u listopadu igrao za Rijeku u osmini finala Kupa protiv Bednje, a zatim je nakon zimskog transfera nastupio za Dinamo protiv Bjelovara u istoj fazi natjecanja. Dinamo je tu utakmicu igrao tek u proljeće jer je prvotni termin odgođen zbog lošeg vremena.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slične situacije događale su se i ranije. Fran Brodić također je, zbog pomicanja termina utakmica, zaigrao u istom kolu Kupa za dva različita kluba, Dinamo i Varaždin. Tadašnja pravila nisu dovoljno jasno pokrivala takve slučajeve, pa su odgođene utakmice otvarale prostor za nelogične situacije.

Promjena dolazi i nakon Hajdukova propusta iz ožujka. Gonzalo Garcia tada je za četvrtfinalnu utakmicu protiv Rijeke u početnu postavu uvrstio Darija Marešića, koji je tijekom zimskog prijelaznog roka stigao iz Istre. Marešić je ranije iste sezone već igrao za Istru u Kupu, pa prema starim pravilima nije imao pravo nastupa za Hajduk.

U splitskom klubu nisu na vrijeme uočili pogrešku, ali ih je na nju upozorio Josip Brezni, član Povjerenstva za Hrvatski nogometni kup. Hajduk je nakon toga maknuo Marešića iz sastava i izbjegao mogući poraz za zelenim stolom. Ipak, Rijeka je na kraju na terenu slavila 3-2 i prošla dalje.