HNS za 24sata potvrdio napad na naše navijače u Crnoj Gori: 'Nitko od njih nije ozlijeđen'

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
HNS za 24sata potvrdio napad na naše navijače u Crnoj Gori: 'Nitko od njih nije ozlijeđen'
Foto: CANVA, ilustracija

Podsjetimo, huligani su napali navijače na putu između Budve i Cetinja te im šipkama razbili stakla i prozore na automobilima, pišu Crnogorci

Skupina navijača hrvatske nogometne reprezentacije napadnuta je u nedjelju navečer na putu između Budve i Cetinja, javljaju crnogorski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore iz policije. Napad je potvrdio i Hrvatski nogometni savez u odgovoru na upit 24sata:

"Imamo informacije o napadu na kombi s hrvatskim navijačima između Budve i Cetinja, u kojem je oštećeno njihovo vozilo, ali su svi navijači neozlijeđeni. U kontaktu smo s crnogorskom policijom koja aktivno radi na ovom slučaju. Vjerujemo da se radi o izoliranom incidentu i da će domaćini učiniti sve da se hrvatski navijači osjećaju sigurno i ugodno u Crnoj Gori", poručili su iz saveza.

Podsjetimo, huligani su napali navijače na putu između Budve i Cetinja te im šipkama razbili stakla i prozore na automobilima, pišu Crnogorci. 

Kako javlja stranica hooligans.cz, koja prati akcije huligana, napadači su huligani iz navijačkih skupina Vojvode iz Nikšića te pripadnici Delija iz Crne Gore. Također navode da su ukradena dva transparenta

