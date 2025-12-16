Evo gdje će i protiv koga Hrvati igrati uoči Svjetskog prvenstva

Hrvatski nogometni savez ne gubi vrijeme i aktivno slaže raspored "vatrenih" za nadolazeće razdoblje, s posebnim naglaskom na pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Na stolu su već dogovoreni i planirani susreti protiv nekih od najjačih svjetskih reprezentacija, a posljednji u nizu poziva poslali su na adresu susjedne Slovenije. Iako točan datum još nije definiran, spominje se lipanjski termin. Nije isključeno da se upravo ovaj susjedski okršaj odigra kao posljednja provjera uoči samog prvenstva.

Naime, izbornik Zlatko Dalić izrazio je želju da se završne pripremne utakmice odigraju u Hrvatskoj, pred domaćim navijačima, kako bi "vatreni" osjetili podršku nacije prije odlaska na veliko natjecanje. Slovenija se u tom kontekstu nameće kao idealan protivnik, geografski blizu, a opet dovoljno kvalitetna reprezentacija koja može pružiti čvrst otpor i poslužiti kao prava generalka.

Hrvatska i Slovenija posljednji su se put susrele u ožujku 2022. u Katru, također u sklopu priprema, ali za tadašnji Mundijal. Utakmica je završila bez pobjednika, rezultatom 1-1, a bila je to prilika za izbornike da isprobaju neke nove taktičke zamisli.

- Hrvati su nam već poslali službeni poziv za utakmicu u lipnju. Uzet ćemo u obzir i želje izbornika jer će tada izbor suparnika biti vrlo ograničen - rekao je predsjednik Slovenskog nogometnog saveza Radenko Mijatović, koji radi na izboru nasljednika Matjaža Keka.

Američka turneja: Čekaju nas Brazil i Kolumbija

Prije mogućeg susreta sa Slovencima, Hrvatsku čeka iznimno zahtjevna američka turneja u ožujku 2026. godine. Bit će to svojevrsna aklimatizacija na uvjete koji će "vatrene" dočekati na Svjetskom prvenstvu. Dogovorena su dva prava južnoamerička ispita u Orlandu na Floridi. Prvi protivnik, 27. ožujka, bit će uvijek neugodna i talentirana Kolumbija. Samo tri dana kasnije, 30. ožujka, na istom mjestu slijedi prava nogometna poslastica, okršaj protiv peterostrukih svjetskih prvaka, Brazila.

Ovaj susret bit će repriza prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Tada su "vatreni" u lipnju igrali protiv Brazila na Anfieldu u Liverpoolu i izgubili 2-0, no taj poraz nije ih omeo na putu do povijesnog srebra. Nema sumnje da će novi dvoboj s Brazilcima biti sjajan pokazatelj gdje se Dalićeva momčad nalazi u odnosu na sami vrh svjetskog nogometa.

Dalićeva želja: Završni 'glanc' u Hrvatskoj protiv Belgije

Gotovo je sigurno da će jedan od dva protivnika u završnom dijelu priprema biti Belgija, još jedan stari poznanik "vatrenih". Utakmica bi se trebala igrati u Rijeci, a sraz s Belgijcima uvijek donosi posebnu draž. U ključnoj utakmici u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2022. u Katru završilo je 0-0, što je Hrvatskoj osiguralo prolazak dalje, a Belgiju poslalo kući. Također, uoči Eura 2021. godine, Belgija je u prijateljskom susretu slavila 1-0.

