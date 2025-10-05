Hoće li Garcia pokušati i kad se vrati Livaja? Od Rebića bi više koristi mogao imati u špici

Ante Rebić odigrao je 80 minuta u pobjedi Hajduka protiv Vukovara (1-0). Gonzalo Garcia u Vinkovcima mu je dao najveću minutažu u HNL-u ove sezone, 20 minuta više nego tjedan dana prije protiv Lokomotive, koju je načeo prvijencem u bijelom dresu.

Odradio je, doduše, Rebić u Kupu protiv četvrtoligaša Koprivnice cijelu utakmicu, no ova protiv Vukovara bila je za njega fizički najzahtjevnija otkako je stigao na Poljud. Zbog ozljede Marka Livaje, a nedostatka klasičnog centarfora, Rebić je morao u Livajinu ulogu, ulogu koja u Hajdukovu nogometu jako troši i to je odradio sasvim korektno s obzirom na stanje travnjaka na stadionu Cibalije, odnosno onoga što su hajdukovci ponudili od nogometa u Vinkovcima.

Rebić nije klasična devetka, ali je, unatoč uvodnim problemima s kontrolom lopte, definitivno pokazao da bi u toj ulozi Hajduk od njega mogao imati koristi, čak i veće nego što je dosad imao s njim na krilnim pozicijama. Iako je veći dio pokušavao služiti kao mantinela, u nekoliko je situacija iskazao odlike centarfora koji napada prostor i daje dubinu napadu, čak i s loptom u nogama, Hajduku toliko potrebnom.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Teška utakmica za igrača kakav je Rebić. Lopta jako odskače, a znate da neće biti puno prilika s loptom, imate jednu šansu da odigrate. Nemamo puno igrača koji su mogli u vrh napada, zadovoljan sam njegovim mentalitetom, pristupom, trebamo igrače s takvim mentalitetom - rekao je Garcia.

Realno, Rebić s 32 godine više nema nekadašnju eksplozivnost i brzinu, karakteristike koje rade razliku na krilnim pozicijama. I Cristiano Ronaldo s godinama je, kad je fizički usporio, s krila prešao u vrh napada i produljio si golgetersku karijeru. Hajduk drugog igrača s karakteristikama devetke ionako nema. A devetka nije ni Livaja.

Rebić i Livaja odradili su dvije zajedničke utakmice od prve minute, u obje je naravno Livaja bio u špici. Hajdukov lider ne isporučuje na terenu kao prethodnih sezona u kojima je njegov izostanak u pravilu bio nenadoknadiv, što više nije slučaj, a ne isporučuje dijelom jer je težište njegovog nogometa danas u primanju lopte leđima prema golu, na njima s igračem ili dvojicom. Takav Livaja ne može ponuditi genijalnost kao Livaja koji licem napada gol, ono što je majstorski radio na poziciji polušpice.

S druge strane, upravo je na toj poziciji Hajduk dobio i vratio u život Rokasa Pukštasa, koji se prometnuo u najboljeg strijelca Hajduka, ako hoćete, i najboljeg igrača "bilih" dosadašnjeg dijela sezone. No, Livaja kao polušpica i Pukštas kao polušpica ne donose istu napadačku filozofiju. A s obzirom na ono što Hajduk igra u zadnje vrijeme, Garcia bi mogao pokušati tražiti novu jer aktualna neće dovijeka biti miljenica božice fortune.

