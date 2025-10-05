Obavijesti

Sport

Komentari 10
IMA TU MOTA

Hoće li Garcia pokušati i kad se vrati Livaja? Od Rebića bi više koristi mogao imati u špici

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Hoće li Garcia pokušati i kad se vrati Livaja? Od Rebića bi više koristi mogao imati u špici
2
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rebić s 32 godine više nema nekadašnju eksplozivnost i brzinu, karakteristike koje rade razliku na krilnim pozicijama. I Cristiano Ronaldo s godinama je, kad je fizički usporio, s krila prešao u vrh napada i produljio si golgetersku karijeru

Ante Rebić odigrao je 80 minuta u pobjedi Hajduka protiv Vukovara (1-0). Gonzalo Garcia u Vinkovcima mu je dao najveću minutažu u HNL-u ove sezone, 20 minuta više nego tjedan dana prije protiv Lokomotive, koju je načeo prvijencem u bijelom dresu.

Odradio je, doduše, Rebić u Kupu protiv četvrtoligaša Koprivnice cijelu utakmicu, no ova protiv Vukovara bila je za njega fizički najzahtjevnija otkako je stigao na Poljud. Zbog ozljede Marka Livaje, a nedostatka klasičnog centarfora, Rebić je morao u Livajinu ulogu, ulogu koja u Hajdukovu nogometu jako troši i to je odradio sasvim korektno s obzirom na stanje travnjaka na stadionu Cibalije, odnosno onoga što su hajdukovci ponudili od nogometa u Vinkovcima.

SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!
VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!
SLAVLJE HAJDUKA Garcia: Osvojili smo 19 bodova, to je jako dobro. Čabraja: Velike su šanse da ostanemo u ligi
Garcia: Osvojili smo 19 bodova, to je jako dobro. Čabraja: Velike su šanse da ostanemo u ligi

Rebić nije klasična devetka, ali je, unatoč uvodnim problemima s kontrolom lopte, definitivno pokazao da bi u toj ulozi Hajduk od njega mogao imati koristi, čak i veće nego što je dosad imao s njim na krilnim pozicijama. Iako je veći dio pokušavao služiti kao mantinela, u nekoliko je situacija iskazao odlike centarfora koji napada prostor i daje dubinu napadu, čak i s loptom u nogama, Hajduku toliko potrebnom.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Teška utakmica za igrača kakav je Rebić. Lopta jako odskače, a znate da neće biti puno prilika s loptom, imate jednu šansu da odigrate. Nemamo puno igrača koji su mogli u vrh napada, zadovoljan sam njegovim mentalitetom, pristupom, trebamo igrače s takvim mentalitetom - rekao je Garcia.

Realno, Rebić s 32 godine više nema nekadašnju eksplozivnost i brzinu, karakteristike koje rade razliku na krilnim pozicijama. I Cristiano Ronaldo s godinama je, kad je fizički usporio, s krila prešao u vrh napada i produljio si golgetersku karijeru. Hajduk drugog igrača s karakteristikama devetke ionako nema. A devetka nije ni Livaja.

Rebić i Livaja odradili su dvije zajedničke utakmice od prve minute, u obje je naravno Livaja bio u špici. Hajdukov lider ne isporučuje na terenu kao prethodnih sezona u kojima je njegov izostanak u pravilu bio nenadoknadiv, što više nije slučaj, a ne isporučuje dijelom jer je težište njegovog nogometa danas u primanju lopte leđima prema golu, na njima s igračem ili dvojicom. Takav Livaja ne može ponuditi genijalnost kao Livaja koji licem napada gol, ono što je majstorski radio na poziciji polušpice. 

S druge strane, upravo je na toj poziciji Hajduk dobio i vratio u život Rokasa Pukštasa, koji se prometnuo u najboljeg strijelca Hajduka, ako hoćete, i najboljeg igrača "bilih" dosadašnjeg dijela sezone. No, Livaja kao polušpica i Pukštas kao polušpica ne donose istu napadačku filozofiju. A s obzirom na ono što Hajduk igra u zadnje vrijeme, Garcia bi mogao pokušati tražiti novu jer aktualna neće dovijeka biti miljenica božice fortune.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025