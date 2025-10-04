Obavijesti

SLAVLJE HAJDUKA

Garcia: Osvojili smo 19 bodova, to je jako dobro. Čabraja: Velike su šanse da ostanemo u ligi

Piše Davor Kovačević,
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Htjeli smo zaštiti obranu, zatvoriti prilaze, ali ne da budemo obrambeno nastrojeni. Puno smo problema imali s njihovom tranzicijom, nismo je zaustavljali kako treba i trebamo raditi, rekao je Garcia

Golom Rokasa Pukštasa u 77. minuti, kad su se suigrači pošteno mučili da stvore ikakvu priliku, Hajduk je u Vinkovcima pobijedio Vukovar 1-0. Vukovarci su od 25. minute igrali s igračem manje, sjajno se držali, čak i imali dobre šanse, no Pukštas je spasio goste, koji se nisu puno pokazali bez ozlijeđenog Marka Livaje.

- Znali smo da će biti ovakva utakmica na teškom terenu, početak je bio 50-50 recimo. Oni su imali nekoliko situacija u našem 16-ercu, ali crveni karton je promijenio stvari. Mi nismo dovoljno stvarali, moramo biti bolji u shvaćanju što želimo na terenu. Realno su nas mogli kazniti - rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka, koji je otvorio s tri stopera i ovu utakmicu.

- Htjeli smo zaštiti obranu, zatvoriti prilaze, ali ne da budemo obrambeno nastrojeni. Puno smo problema imali s njihovom tranzicijom, nismo je zaustavljali kako treba i trebamo raditi na tome između ostalog. No, prvi krug prvenstva zatvorili smo s 19 bodova što je jako dobro.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jeste li zadovoljni Rebićem kao napadačem?

- Također teška utakmica za igrača kakav je on. Lopta jako odskače, a neće biti puno prilika s loptom, imate jednu šansu odigrate. Nemamo puno igrača koji su mogli u vrh napada, zadovoljan sam, njegovim mentalitetom, pristupom, trebamo igrače s takvim mentalitetom.

S druge strane, Vukovarci su opet pokazali na terenu više nego što su dobili. 

- Igračima svaka čast na htijenju i zalaganju, čak smo i s igračem manje stvorili dvije šanse Shabanija. Čak mi je žao što u jednoj nije pao. Da je Camacho bolje spojio u situaciji tri na jedan, mogli smo staviti Hajduk u probleme. Oni nisu stvorili ništa više šansi nego mi, no morali smo onda stati u 4-4-1. Ali ne mogu biti nezadovoljan, do crvenog kartona bili smo i bolja momčad u nekim stvarima. No, to je tako, jedan kiks, jedna greška presudi, nismo ispratili igrača i Pukštas je izvrsno pogodio - rekao je trener Vukovaraca Silvijo Čabraja.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Svi su nas otpisali, ali vjerujem da radom i željom kakvu smo i danas pokazali imamo velike šanse da ostanemo u ligi i razuvjerimo ostale. 

