Sinoćnji NBA program donio nam je prvi poraz Brooklyn Netsa, a prvu pobjedu nekad zastrašujućih Golden State Warriorsa.

Kyrie Irving i Kevin Durant ušli su nevjerojatno u sezonu, razmontirali su GSW i Boston Celticse. No, u trećem kolu 'zagazili su na minu', zvanu Charlotte Hornets.

Bila je to egal utakmica sve do posljednje četvrtine kada su Hornetsi napravili osjetnu razliku (+16), da bi se potom Netsi skroz vratili, ali do pobjede ipak nisu mogli (106-104). Kod Netsa su, očekivano, najbolji bili Durant (29 poena) i Irving (25). Hornetse su do pobjede vodili Hayward (28) i veteran Rozier (19).

New Orleans Pelicansi 'gusto' su pobijedili San Antonio Spurse (98-95) i tako momčadi Gregga Popovicha nanijeli prvi ovosezonski poraz. Pelicanse je do pobjede vodio Ingram (28 poena), dok je u gostujućoj momčadi najviše utrpao Rudy Gay (22).

Washington Wizardsi i Orlando Magic odigrali su drugi uzastopni dan međusobnu utakmicu, a rezultat je ponovno išao 'na ruku' Magica. Terrence Ross i Markelle Fultz vodili su Orlando do pobijede (120-113) s po 26 poena, a kod Wizardsa je najbolji bio Bradley Beal (29), Westbrook nije nastupio.

Phoenix Sunsi su se bez našeg Darija Šarića lako obračunali (116-100) sa Sacramento Kingsima. Booker je zabio 20, a Bridges i Johnson po 21.

Golden State Warriorsi upisali su protiv Chicago Bullsa prvu ovosezonsku pobjedu (129-128), a do nje su došli u uzbudljivoj završnici. Pet sekundi prije kraja utakmice Zach LaVine pogađa skok šut za vodstvo Bullsa (128-126), da bi Lee tricom u zadnjim trenutcima susreta osigurao prvu, toliko željenu pobjedu momčadi iz Oaklanda. Najbolji u redovima Warriorsa bio je Steph Curry (36), dok je LaVine s 33 poena bio najučinkovitiji za poraženu momčad.

Milwaukee Bucksi neočekivano su poraženi (130-110) na gostovanju kod New York Knicksa. Randle (29) i Payton (27) vodili su Knickse do pobjede, Giannis Antetokounmpo je pospremio 27 poena.

Cleveland Cavaliersi nastavljaju s odličnim predstavama u novoj sezoni, ovog puta je pala favorizirana Philadelphia (118-94).

Indiana Pacersi su košom Sabonisa u napetoj završnici došli do pobjede protiv Boston Celticsa (108-107). Tatum je za poraženu momčad ubacio 25 poena, ali i promašio šut za pobjedu u zadnjim sekundama, dok je za Pacerse najviše zabio Brogdon (25).

L.A. Lakersi su i bez Anthonyja Davisa zamrznuli Minnesotu (127-91) na -36 . Kuzma je zabio 20, a LeBron James 18 poena.