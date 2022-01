Nisam toliko umoran, vidjet ćemo koliko je na dečke ostavilo traga, sigurno jest. Treba biti lukav, dobro ih regenerirati, napraviti dobar regeneracijski trening i malo taknuti taktiku, da probamo nešto složiti za Island, rekao je Hrvoje Horvat.

Jutro nakon poraza od Danske (27-25) u Budimpešti, kojim je Hrvatska izgubila šanse za prolazak u polufinale Eura, njegove sestre Vanja i Jasenka, kao i nećak Borut, obračunavaju se s Perom Metličićem, a Cveba mlađi šalje pomirljivije tonove.

- Rekli smo da nema puno vremena za tugovanje. Izgubili jesmo, sigurno smo tužni i razočarani, izgubili smo mogućnost borbe za polufinale. Island je agresivna i borbena reprezentacija, od nas će tražiti maksimalan trud i zalaganje, najbolje moguće izdanje ako želimo pobijediti. Vjerujem da ćemo moći ponoviti izdanje kakvo je bilo jučer - rekao je izbornik.

Island je najavio ozbiljnu kandidaturu za polufinale visokom pobjedom nad Francuskom (29-21).

- Imaju jako dobru obranu koja je agresivna, dobra u kontaktu, to im je najveća snaga. Iz te obrane vuku prema naprijed, drže visok tempo svih 60 minuta i većinu napada rješavaju s desne strane gdje ćemo se i mi probati koncentrirati - zaključio je Horvat.

Marinu Jeliniću već na samom početku utakmice protiv Danske u sudaru je pukla glava. Zakrpali su ga liječnici, do kraja je igrao s povezom.

- Dobro je. Dobro će biti, stalo je krvarenje, nisu šivali na kraju i, evo, izdržat će - rekao je Jelinić, koji je Dancima zabio dva gola.

- Bili jesmo blizu, ali na kraju ostaje poraz. Poraz nas je unazadio, nije nam dao priliku da se borimo za polufinale, ali opet moram čestitati svojim momcima, stožeru, čitavoj momčadi na borbenosti, htijenju i želji. Pred ovakvim navijačima bilo je teško ne dati zadnji atom snage - dodao je.

Hrvatska još nema boda u drugom krugu, prijeti nam najlošiji plasman u 20 godina na europskim prvenstvima.

- Nema pritiska. Umor je tu, ali moramo skupiti glave, analizirati Island kao prvu iduću utakmicu i ići na pobjedu, naravno - zaključio je.

Mateo Maraš bio je svijetla točka. U debiju je zabio dva gola, vidjelo se koliko mu to znači.

- Osjećam se dobro iako je žal poraza i dalje tu. Propuštena je prilika, ali trebamo nastaviti biti momčad, boriti se i biti ponosni jer smo pokazali da u ovakvim uvjetima imamo i dalje dobre šanse da pokažemo dobru igru - kazao je igrač Eurofarma i nastavio:

- Bilo je izazovno. Jako lijep osjećaj, puna dvorana i ništa se bolje ne može tražiti u životu. Za to se živi, ja sam to proživio i htio bih da nas što više to proživi. Neopisivo.

Kako protiv Islanda?

- Sigurno će biti teško, svaki dan je u neizvjesnosti, ne znamo koliko će nas ostati, koliko nas neće biti. Jako dobra reprezentacija, tranzicija, u svim segmentima igre su vrhunski. Pripremit ćemo se dobro i pokazati u najboljem svjetlu.

Marino Marić s osam je golova bio najbolji strijelac. Jedan je imao promašaj, i to čisti zicer kad smo bili blizu hvatanja minusa.

- Izgubili smo, nema razloga za veliku sreću. Ali možemo reći da smo uzdignute glave izašli iz tog reća, momci su dali sve od sebe. zadnji atom snage i potrudili su se da to bude što bolje. Na kraju poraz od dva razlike, odlučivali su neki mali detalji. Imali smo šansu da se vratimo, oni su ipak rutinirano odigrali sedam na šest. Baš su napravili malu demonstraciju te igre. Sve smo dali, momci su se kretali i borili, ali to vam je rukomet. Morate još nešto dati, još 10 posto preko da biste oštetili te Dance. Na kraju, eto, ostaje žal što nismo uspjeli izvući malo bolji rezultat, ali opet je osjećaj da smo muški odigrali utakmicu. Opet možemo reći: dobro je. Iako je poraz, dobro se osjećamo i dobra je energija - rekao je iskusni pivot.

Island?

- Nakon niza godina, skockali su mladu momčad. To su igrači u Bundesligi, u Ligi prvaka i sad je došlo njihovih pet minuta. Unatoč koroni, i taj B sastav je vrhunska momčad. Vidi se da uživaju, da nemaju teret rezultata. Vidjeli smo kako je to izgledalo protiv Francuske.

- Imaju dva glavna igrača, desni vanjski Magnusson, ljevak, je motor momčadi, igrač koji donosi sve odluke. Ušao je mladi golman, popratio ih je vrhunskim obranama. Igraju dobru obranu. Znači, moderna momčad, igra brz i atraktivan rukomet, bit će težak protivnik. Ali imamo dobru tradiciju s Islandom, gleda se i ta tradicija. Bit će dobra utakmica - zaključio je Mostarac.