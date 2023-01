Horvata pitali o budućnosti na klupi, okrznuo je i suce: Da ti izvuku 200 pa još 200 kuna...

Hrvatska je remizirala s Danskom 32-32 i zadržala kakve-takve matematičke šanse za četvrtfinale Svjetskoga rukometnog prvenstva, a izbornik Hrvoje Horvat kaže kako je glavni cilj izboriti kvalifikacije za Olimpijske igre. To bi moglo biti moguće i s devetog mjesta ako već u nekoj ludoj završnici nećemo dohvatiti plasman u nokaut-fazu.

Dokad ste analizirali utakmicu?

- Nema tu prevelikih analiza. Znamo odmah nakon utakmice, bez obzira što su glave vruće, gdje smo mogli bolje. Treba se fokusirati da se dobro resetiramo i gledati prema Belgiji što prije.

Kakvi su Belgijci?

- Belgija ne spada u rang momčadi kao Danska. Ima kvalitetu, ne bi bili na prvenstvu i prošli u drugi krug (da nema). Jako dobar golman koji je sposoban utakmicu odvesti u jednu ulicu. Tu je dobra obrana 6-0, pokretljiva, igraju sedam na šest, što smo vidjeli u kvalifikacijama i jučer protiv Danaca. Treba se na to spremiti.

Koliko će biti teško pripremiti utakmicu?

- Ima nekih pokazatelja iz utakmice kvalifikacija, znamo što možemo očekivati od njih. Nema tu velikih noviteta. Trebamo gledati sebe, da budemo pravi. I ići loptu po loptu, obranu po obranu. Ne gledati i zbrajati.

Zašto smo sad igrali tako dobro, a protiv Egipta loše?

- Čujte, kad naša obrana 5-1 funkcionira, veliki problem predstavlja za Dansku, onda možete misliti kako je drugim momčadima. Problem je što neki igrači to nisu igrali u životu. Da ne govorim da uopće po klubovima to ne igraju. Kad ih skupite, ostane jako malo vremena, treba vremena da klikne i da počne funkcionirati kao jučer. Upravo je Lino Červar kao koordinator svi klinci od najmanjih rade na 5-1 zoni da, kad dođu okupljanja, svi to znaju. To onda olakšava i skraćuje vrijeme treninga. Moramo živjeti na njoj, tu smo još razlika u svijetu. Nitko je ne igra, nitko je ne zna napadati dobro. Moramo je čuvati od najmlađih uzrasta do seniora.

Zašto naša klupa dobiva isključenja?

- Da sjednemo na kavu i ja ti izvučem 200 kuna iz džepa pa ti pričaš sa mnom. Pa ti ja izvučem još 200 kuna, a ti i dalje pričaš i postavljaš pitanja... Pa ja opet 200 kuna. Koliko bi dugo sjedio na toj stolici? Pazite, to su ljudi od krvi i mesa. Daješ sve od sebe. Imali smo kvalifikacije za OI kakve smo imali s kriterijem, s time što su napravili Francuska i Portugal. Ti isti suci su nam sudili slično protiv Danske u Mađarskoj, samo je tamo bila korona katastrofa pa se nismo na to obazirali. Pa smo imali protiv Egipta lošiji dan gdje smo odigrali lošije otvaranje pa su se oni odvojili, ali isto uz njihovu pomoć. Pa otvaranje drugog poluvremena protiv Egipta, gdje se vraćamo u utakmicu, opet dvije loše odluke gdje se vraćaju na pet razlike. Teško ti je ostati miran. Svaki put smo dobili dvije minute nakon kardinalne sudačke greške gdje te emocija ponese. A ako igramo bez emocije, onda mi nismo Hrvatska.

Plan za Belgiju?

- Nadam se da će nam Španjolci opet suditi pa se moramo smiriti. Moramo ići obranu po obranu, napad po napad. Ako budemo previše zbrajali i oduzimali, padat će naša izvedba. Trebamo ponovno napuniti balon i odigrati obranu na vrhunskom nivou kao jučer.

Koliko je realno ganjati Dance po gol-razlici?

- Ne treba se tu zamarati. Trebamo ići gol po gol i obranu po obranu, a gdje će nas to dovesti, vidjet ćemo.

Ako nam deveto mjesto donese kvalifikacije za Olimpijske igre, vidite li se i dalje na klupi?

- Trenutačno se vidim kao izbornik kao protiv Belgije sutra. Kako idemo gol po gol, loptu po loptu, tako idemo utakmicu po utakmicu i ne treba tu sad previše predviđati. Sigurno želimo izboriti kvalifikacije za Olimpijske igre i to nam je sad primaran cilj.

Glasnogovornik HRS-a Drago Ćosić objasnio je zašto je reprezentacija imala tako slabe protivnike na pripremama u Poreču.

- Savez je pregovarao s puno ozbiljnih reprezentacija, bio je poziv Španjolskoj da igramo u pripremama, ali se u dogovorima nije otišlo nigdje jer ne bismo imali nijednog dana priprema. Ni druge velike reprezentacije nisu putovale zbog straha od korone i smanjene mogućnosti priprema. Trebali su doći i Crnogorci, ali ih je kupio Katar i otišli su dolje pa su došli Talijani i Izraelci.

Martinović: Protiv Egipta sam bio previše nervozan

Kako ste vidjeli suđenje španjolskih sudaca?

- Ako se mene pita, ne treba o tome pričati. Gledamo sebe, trebamo više pričati o rukometu, ne o sucima. Fokus je na nama. Što god da su sudili, borili smo se koliko god da smo mogli. Ne treba nikakav komentar o sucima.

Što ste si rekli nakon utakmice?

- Boli prva utakmica. Imali smo loš start, teško se vratiti protiv onakve utakmice kakvu smo odigrali jučer. Idemo odraditi maksimalno ove dvije utakmice pa ćemo vidjeti na kraju. Moramo gledati prvo na Belgiju pa Bahrein pa što bude, bude. Probat ćemo napraviti veliku razliku, vidjet ćemo kako će onda odigrati Egipat i Danska.

Nemamo baš briljantna iskustva s Belgijom.

- Sve nacije igraju sve bolje, ne smiješ nikoga podcijeniti. Moramo igrati agresivnu obranu, pomoći golmanima, analizirati napad i dobro se pripremiti, odraditi dobar trening i biti sretni.

Zašto protiv Egipta nismo bili agresivni?

- Ako se mene pita, ja sam bio previše nervozan. Ipak je prva utakmica, ona je najteža na prvenstvu. Svi smo dali sve od sebe.

Kako na Belgiju?

- Trebamo biti spremni na sve, probat će sedam na šest kao u Belgiji, tu se moramo malo bolje pripremiti i biti spremni u glavi - zaključio je Martinović.

Jelinić: Čim su Danci naišli na hrvatski inat, počeli su plakati, a Gidsel je sramota

Kako ste vidjeli utakmicu protiv Danske?

- Rekli smo da ćemo otvoriti ratničku utakmicu, pogotovo 5-1 obranu. Krasila nas je, odigrali smo vrhunski i tu Danci nisu pronalazili rješenja. Već u 20. minuti stavili su sedam na šest. Sve govori o tome kad ti takva reprezentacija igra sedam na šest. Ostaje žal što smo izgubili (bod), a zaslužili smo pobjedu.

Gdje smo izgubili vodstvo četiri razlike?

- Imali smo cilj odigrati obranu koja nas krasi što agresivnije i bolje. Znali smo da će doći rezultat kad-tad. Suci? Ha, nemam komentara. Nisam tu da komentiram što se toga tiče. Ostala je žal što je ostalo izjednačeno, trebali smo pobijediti. Eto, malo tko je vjerovao u nas, mi koji smo tu jesmo, vjerovali smo da se možemo izvući iz onako teškog poraza od Egipta. To smo i pokazali.

Malo tko je vjerovao nakon -9 od Egipta da možete ovako.

- Ha je, ali mi smo znali kakva smo momčad, kakva smo klapa. Došla je do izražaja naša obrana 5-1 koja nas krasi. Takvu Hrvatsku malo tko može pobijediti.

Danskih sedam na šest djelovalo je savršeno, a to igra i Belgija.

- Danska je jedna od najboljih momčadi svijeta, ima vrhunske igrače. Kad igra sedam na šest, teško možeš reagirati u nekim situacijama. Pokušavali smo s 5-1 i 6-0, ali nažalost nismo pobijedili. Belgija ima sličan stil, igrali smo protiv njih u Belgiji. Pripremit ćemo se što je bolje moguće. Nijansu slabije oni mogu reagirati ako otvorimo agresivno kao ovu. Nadam se pobjedi.

Je li iznenađenje vidjeti Belgiju u drugom krugu?

- Iskreno, nije. Svaka reprezentacija se poboljšava i igra rukomet, nikoga ne treba podcijeniti. Sve treba shvatiti ozbiljno. Što je bolje moguće odigrati i pobijediti.

Gdje je Hrvatska na novoj rukometnoj karti svijeta? Tu su Egipat, Portugal, Belgija... Je li ovo naše realno stanje?

- To će rezultat pokazati. Ova reprezentacija može puno više. U godinama koje dolaze vrijeme će i rezultat pokazati. Zadnjih godina rezultat nas ne mazi, ali doći će kad-tad.

Deveto mjesto?

- Ne razmišljamo o devetom mjestu, dok god postoji šansa za prolazak u četvrtfinala. Mala je, ali vjerujemo i borit ćemo se do kraja. Ova momčad može puno napraviti u nadolazećim godinama, ići ćemo iz utakmice u utakmicu, iz godine u godinu.

Trebamo li se bojati drugog kruga?

- Bilo je oscilacija prošlo prvenstvo. Ali ovo nam je dalo još veći motiv i snagu. Dosta smo se potrošili, ali skupit ćemo snage, odraditi trening, analizirati s izbornikom i ići po pobjedu, naravno.

Ipak idemo uzlaznom putanjom. Gdje je razlika u odnosu na lanjski Euro?

- Nema neke razlike. Prošle godine bilo je čudno prvenstvo u Mađarskoj, promijenili smo 30 igrača, nije bilo to to. Sad nemamo takvih problema, hvala Bogu, i mislim da će ići nabolje.

Danci su se požalili na grubu igru hrvatske obrane.

- Pokazali smo kako se bori. Oni su navikli na lakšu obranu, prošetali su se u prve tri utakmice. Čim su naišli na otpor, malo hrvatski inat, agresivnost i borbu, počeli su plakati. Rukomet je takav sport, borben i nema zašto. Nažalost, takav je bio.

Nepružanje ruke?

- Nije mi jasno. Duvnjaku, jednom od najboljih svih vremena... Momak kao Gidsel s 23 godine nije još ništa prošao. Mislim da je to sramota, ali eto. Njemu na dušu.

