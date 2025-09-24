Kako su igrali dinamovci? Hoxha 2.0 izdominirao lijevom stranom, Beljo ima 'nos za gol'

Na najbolji je mogući način Dinamo krenuo u europsku sezonu i na domaćem terenu slavio protiv Fenerbahçea (3-1). Pred nešto više od 13 tisuća gledatelja jako su dobro odigrali izabranici Marija Kovačevića i barem zasad zasjeli na vrh ljestvice Europske lige.

Ivan Nevistić (6.5) - što je mogao obraniti je obranio, nije mogao puno kod gola. Još treba sigurnosti u izlascima s crte za golmana njegove visine. Veliki problem su ispucavanja, puno previše ih je završilo izvan igre ili u nogama protivnika. Početi vjerovati sebi i ne to preispitivati, talent nije upitan, a Dinamu treba pravi Nevistić kakvog smo već uostalom i vidjeli.

Moris Valinčić (7.5) - ide Moris na motoru. Jurišao je desnom stranom, sam stvorio ogroman prostor za drugi goli cijelu utakmicu trkački bio na visokoj razini. Također je stigao kao potencijalna zamjena Gabrielu, ali ubrzo je postao 'cement' u početnih 11 što je samo pojačao nakon ovakve predstave.

Sergi Dominguez (7.5) - bilo je nekih upitnih startova, ali stoper iz La Masije raste iz utakmice u utakmicu. Još tu ima prostora za napredak u odlukama i procjeni, ali doći će i to na svoje. Mlad je, neke stvari trebaju odrasti s njim, bilo je to dobro.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Scott McKenna (7) - napokon igrač s pedigreom koji na Maksimiru igra bolje od očekivanog. Smiren u obrani, dobro čita igru i drži skok, a dobro je pratio i krilne igrače Turaka nakon što su bekovi ostali visoko. Igra nogom je dobra, lijepo surađuje s veznim redom.

Bruno Goda (7.5) - došao je u Dinamo nakon sezone u Rijeci gdje se nije naigrao, bio je postavljen kao zamjena Vinlofu, ali ovaj dečko radi čudesan posao. U obrani je bio jako dobar, zatvorio desnu stranu protivnika, dok u napadu nije ni trebao previše kad je Hoxha bio sveprisutan.

Miha Zajc (7.5) - nedostajalo je to, zna smiriti loptu i dobro pronaći suigrače, a odigrao je bitnu ulogu i u presingu-. I dalje mu treba još malo vremena da u potpunosti može energetski izdržati, počeo je padati u drugom dijelu, ali daleko od toga da je napravio nešto pogrešno. Jako dobra utakmica.

od 90. Cardoso Varela - igrao premalo za ocjenu

Josip Mišić (7) - dok u HNL-u tu i tamo izgleda nezainteresirano, u Europi je bilo ipak nešto drugo. Rastrčano, čvrsto, odlično je odrađivao u defenzivi, a pomagao je koliko je mogao i prema naprijed.

Mateo Lisica (7) - Trk i voljni moment nisu upitni, ali ovaj je put nedostajalo 'ono nešto'. Nije bio moćan u jedan na jedan situacijama, a prečesto se odlučivao loptu vraćati veznim igračima umjesto da ubaci. No, i dalje vrhunski surađuje s Valinčićem, to je sad već konstanta.

od 74. Mounsef Bakrar (7) - u obrani je imao problema, igrao je premalo za ocjenu, ali jedna motivacijska osmica za gol i prodore

Dejan Ljubičić (7.5) - broj 77 na leđima kao u Marcela Brozovića, a bome su i pluća ovaj susret bila na toj razini. Prvi u napadu, prvi u obrani, požrtvovnost na iznimnoj razini. Prava osmica i veliko pojačanje u veznom redu u praktički prvoj utakmici gdje je dominantniji vezni red bio onaj - 'modrih'.

od 75. Luka Stojković - igrao premalo za ocjenu

Arber Hoxha (8.5) - pa dobro, tko je ovaj dečko!? Nakon nikakvih partija pri ulasku s klupe, od utakmice s Hajdukom na terenu se pojavio Arber Hoxha 2.0 i već je drugu utakmicu najbolji nogometaš Dinama. Vrhunski osjećaj za igru i kombinatoriku, toliko je namučio Söyüncü da ga je Tedesco izvadio prije 60. minute.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

od 90. Gonzalo Villar - igrao premalo za ocjenu

Dion Drena Beljo (8) - nije se snalazio u skoku, imao je dosta problema s građenjem Škriniara i zadržavanjem lopte, ali zabio je dva gola i nekoliko puta krasno poslužio suigrače pa - tko te pita!? To je trebalo Dinamu, napadač koji zna biti na pravom mjestu i spremati slučajne odbijance poput prvog gola i maestralno utrčao za drugi gol.

od 75. Sandro Kulenović - igrao premalo za ocjenu.

Trener: Mario Kovačević (8) - napokon je vezni red bio na razini, dugo je u igri držao početnu jedanaestorku koja je apsolutno bila na razini. Pola zamjena odradilo je ono što je trebalo, ali ne može svaki put biti sve 100 posto, odradio je popularni Kova jako dobru utakmicu i na liniji s pomoćnikom Sandrom Bloudekom.

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Fenerbahçe (4-2-3-1)

Ederson (6)

Caglar Söyüncü (6)

od.58. Fred (6)

Milan Škriniar (7)

Jayden Oosterwolde (6)

Archie Brown (5.5)

Nelson Semedo (6.5)

Marco Asensio (6)

Nene (6.5)

od 72. Aydin

Zagreb: Slavlje Fenerbahce F.K. nakon izjednačenja s GNK Dinamo u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sebastian Szymanski (7)

od 72. Kahveci

Kerem Aktürkoglu (6)

Youssef En Nesyri (6)