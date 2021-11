Ja želim dobrog protivnika, najbolje rangirane boksače svijeta i osjećam se već dugo spreman za takve. Profesionalni boks je biznis i stvari ne funkcioniraju kako mi želimo. Postoji neki red, postoje neka pravila i veliki mečevi će doći, započeo je za RTL najbolje rangirani hrvatski teškaš Filip ‘El Animal’ Hrgović (28, 13-0).

Prije dva je mjeseca nokautirao 228. teškaša svijeta Crnogorca Marka Radonjića (31, 22-1), a sad ga čeka novi meč. Idući će mu protivnik biti 178. teškaš svijeta.

- Radi se o manjem teškašu, niži je i manji od mene, čini mi se konstitucijom sitniji. No, zato je dosta brz i tehnički dosta dobar. Nije za podcijeniti, ima više pobjeda od mene. Meni je 29 godina i moje najbolje godine tek dolaze - objasnio je Hrgović.

Riječ je o američkom teškašu Scottu Alexanderu (32, 16-4-2) koji je posljednji put boksao u svibnju i izgubio od Carlosa Negrona (34, 25-3). Još nije boksao protiv nijednog poznatijeg boksača pa je samim time ‘El Animal’ veliki favorit u mogućem meču.

- Svatko tko misli da ovo nije dostojan protivnik, trebao bi odraditi jedan trening ili barem jedan sparing koje ja napravim u toku priprema pa bi promijenio mišljenje - jasan je 'El Animal'.

Nastavak je to niza lošijih boraca kao Filipovih protivnika. Spominjali su se Tony Yoka (29, 11-0) pa zatim i Martin Bakole (28, 17-1), ali ništa se od toga se nije ostvarilo. Iako, Bakoleov tim je prije koji dan spomenuo kako ih meč protiv Hrgovića zanima, ali da ih nitko iz tima hrvatskog borca nije kontaktirao pa tako borbe nije moglo ni biti.

- Spletom okolnosti sam pričao s njegovim menadžerom koji mi je rekao da nisu ludi prihvatiti meč protiv mene nego su prihvatili borbu protiv Yoke, koju smatraju lakšom borbom, a i dobili su jaču ponudu - demantirao je navode hrvatski boksač.

Osim toga, navodno više ni IBF ne računa na njega kao izazivača jer je u borbi za obaveznog izazivača upario Charlesa Martina (31, 28-2-1) i Luisa Ortiza (36, 32-2), a naš boksač i to demantira iako je taj meč službeno najavljen kao onaj za obaveznog izazivača.

- U medijima sam to vidio i navodno bi se pobjednik tog meča trebao boriti protiv mene za poziciju obaveznog izazivača IBF-a - pojasnio je.

Mirno reagira naš boksač na sve što se događa oko njega, pada na BoxRecovoj ljestvici i dok se drugi bore protiv sve ozbiljnijih protivnika te grade put prema vrhu, on to 'isto radi na drugi način'. Sve ga se manje spominje u nekim računicama, a ako on u tome ne vidi problem, onda je moguće da imamo - problem...