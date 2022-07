Hrga: Prilika života! Dobijem li, bit ću izazivač Usika ili Joshue!

Ostalo je otprilike mjesec dana do najvećeg meča u karijeri najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (30). U Jeddahu u Saudijskoj Arabiji boksat će protiv opakog Kineza Zhanga Zhileija, koji spada u vrh svjetskog boksa.

Hrgović je nedavno promijenio i trenera pa je Pedra Diaza zamijenio bivšim trenerom Mikea Tysona i Evandera Holyfielda Ronniejem Shieldsom.

- Traži od mene druge stvari, naprimjer taj lijevi direkt puno radimo koji prije nisam toliko koristio. Više sam se fokusirao na neke druge udarce. Na sparinzima traži da puno mislim na obranu. Čim primim neki udarac automatski sparing nije dobar - javio se Hrgović s priprema za RTL.

Protiv Zhanga se trebao boriti u svibnju, ali sve je prebačeno na kolovoz. Kinez je srebrni s Olimpijskih igara, ima dvije svjetske bronce i prvak je Azije. Čovjek iza sebe ima vrhunska postignuća.

- Jako naporno radim već, ne samo ovaj kamp, nego godinama i ovo je prilika koju sam čekao. Nema mjesta uzbuđenju i nekim planovima poslije ove borbe. Idem pokazati što znam u ovoj borbi.

Meč će se održati 20. kolovoza u Saudijskoj Arabiji. Priredbu će predvoditi svjetski prvak Oleksandr Usik i izazivač Anthony Joshua u revanšu za četiri pojasa prvaka.

- Sigurno da je dobro da je borba na undercardu od Usik vs. Joshua jer će to pratiti cijeli svijet i to je prilika za mene da se pokažem u najboljem svjetlu. Velika je priredba i naravno da me to veseli. To je i cilj, da me svi vide u akciji.

No, ulog nije samo reputacija, postignuće u najvećem meču karijere. Već i naredni korak koji bi bio nevjerojatan.

- Postat ću obavezni izazivač za IBF svjetsku titulu pobjedniku meča između Usika i Joshue, nadam se da ću dobiti svoju priliku za titulu ubrzo - zaključio je Hrgović.

