Hrga puca od samopouzdanja: Booker neće čuti zadnje zvono

U subotu 7. studenog, nakon manje od dva mjeseca, u ring se vraća Filip Hrgović (28) te samouvjereno najavljuje nokaut. Borit će se protiv amerikanca Rydell Bookera

<p>Najbolji hrvatski boksač <strong>Filip Hrgović</strong> (28) ovoga se vikenda ponovo vraća u ring, a snagu će odmjeriti s <strong>Rydellom Bookerom </strong>(39).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović pjeva 'Grkinju'</strong></p><p>Hrvatski boksač će na Floridi boksati protiv čovjeka kojeg jako dobro poznaje, a u najavi meča je rekao da će u borbi svoju izjavu i trag. Hrgović u borbu ulazi sa savršenim omjerom 11-0 uz devet pobjeda nokautom, a najavljuje da će se taj niz nastaviti i u sljedećoj godini. </p><p>'El Animal' samouvjereno najavljuje novi nokaut u Seminole Hard Rock Hotel & Casinu.</p><p>- Neće čuti posljednje zvono. Želim posao dovršiti rano i vjerujem da to mogu. Udaram jače od Puleva, brži sam od njega. Vjerujem da je Rydell imao uspjeha protiv Puleva, ali protiv mene neće imati. Sparirao sam s njim, ali ovo neće biti spariranje. Teška kategorija je uzbudljiva s mnogo imena, ovdje sam da bih došao na vrh te liste - rekao je Hrgović.</p><p>Rydell Booker čovjek je koji je Kubrata Puleva, sljedećeg na redu za borbu protiv Anthonyja Joshue, odveo u dug meč, ali Hrgović kaže da se to neće ponoviti.</p><p>Filipa je podržao njegov promotor <strong>Nisse Sauerland</strong>, dok ga je kao budućeg prvaka označio i Tyson Fury. </p><p>- To je teška kategorija, ona o kojoj se najviše priča i koja je najuzbudljivija i najmoćnija, a Filip Hrgović je u napadu na vrh. Nije samo do njegove moći, već i do načina na koji se adaptira. Visok je, snažan, ali i brz na nogama i vrlo opasan. Ima i više srca od bilo koga u diviziji i samo je pitanje vremena kad će uzrokovati probleme najvećim imenima na svjetskoj sceni - kazao je Sauerland.</p>