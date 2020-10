'Hrgović je je**** nasilnik, neće se dobro provesti! Menadžer mu je plakao na telefon zbog mene'

<p>Evo, odmarao sam u Istri par dana, ovo mi je prvi intervju nakon zadnjeg meča. Uzeo sam dva-tri tjedna pauze i sad sam spreman, Savage se vratio, počeo je <strong>Alen Babić</strong> (29) intervju za YouTube kanal <a href="https://www.youtube.com/watch?v=euvQMUgIwQE" target="_blank">Boxing UK</a> pa dodao:</p><p>Rekapitulirao je još jednom borbu s <strong>Niallom Kennedyjem</strong>.</p><p>- Učinio sam ono što sam morao učiniti. Nije kazao ništa ružno protiv mene ili mog tima, ali morao sam <strong>proći </strong>kroz njega. Teško mi je bilo jer taj tip je duša od čovjeka, ali morao sam to odraditi zbog navijača. Ne možeš ga udariti u facu, jednostavno je predobar, pristojan - kazao je boksač iz <strong>Rovinja</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alen Babić odgovara na 24 pitanja</strong></p><p>- Očekivao sam teži meč, nisam mogao biti pravi Savage (Alenov nadimak, op. a.) jer se samo branio. Teško je boksati protiv nekog tko se samo brani, <strong>teško </strong>je nokautirati takve ljude, mnogi to ne znaju. Ipak, posao je obavljen, stigao sam do pete pobjede, a ukupno sam odradio samo 10 rundi. Želim nastaviti u tom ritmu.</p><p>Bacio je Babić u toj borbi hrpu udaraca.</p><p>- To je moj način boksa. Tako sam boksao i u amaterima. Mogu baciti 80-90 udaraca po rundi. Ako to preživiš, svaka čast, neka ti suci daju pobjedu. Ali, uvjeravam vas, nitko to ne može preživjeti. To je stara škola boksa. Pitajte<strong> Dilliana Whytea</strong> koliko mogu udarati. Taj tempo mogu držati osam rundi, onda se možda malo umorim.</p><p>Whyte je nakon Babićeva meča s Kennedyjem kazao kako hrvatski boksač na sparinzima radi kao da je u meču. Žestoko.</p><p>- Zato nisam dobar sparing partner. Ne možete doći kod Whytea i učiti boksati na treninzima. To je kao da dođete u <strong>Manchester City </strong>pa da vas oni moraju učiti nogometu. Nema kod mene labavo, kad uđem u ring, bilo to na treningu ili u meču, sve postaje pitanje života i smrti. Alen Babić je normalan lik, ali kad sam u ringu postanem Savage, a on je je**** lud.</p><h2>'Little nije na mojoj razini'</h2><p>Dobro, ali Whytea se ne može samo napadati.</p><p>- Istina, radi se o <strong>jako opasnom</strong> tipu, ali i protiv njega bacam 80-90 udaraca po rundi. Ipak, kad boksam s njim pazim i na obranu, enormno jak udarac ima, a i lud je, poput mene. Zato me stalno i zove na kampove.</p><p>Babić je uvijek dostupan medijima i navijačima, ne libi se reći neke stvari.</p><p>- Tako je, zato me već nakon pet borbi spominju u kontekstu nekih mečeva s velikim facama. To sam pokupio od Whytea, tako i on proziva Joshuu i ostale frajere. Moraš puno pričati da bi uspio u ovom sportu - priznao je.</p><p>Slijedi borba s <strong>Tomom Littleom</strong>.</p><p>- To je moj brat, sjajan tip. Razvijamo rivalstvo, <strong>podbadamo </strong>jedan drugog putem Instagrama. U boksu nije dobro kad si ljut, a Little se malo naljutio. Neka, to mi se sviđa, Savage ga čeka. Duboko u sebi zna da je izgubio sve velike mečeve, ali ovo mu je prilika da se vrati. Bit će to pravi rat.</p><p>Ima li Little šanse?</p><p>- Ma kakvi, nije on na mojoj razini. Imao sam amatersku karijeru, prvih pet protivnika u profesionalnom boksu <strong>riješio </strong>sam u pet rundi, treniram žešće od njega, boksao sam s boljim boksačima od njega. </p><h2>'Nokautirat ću ljude kao Tyson'</h2><p>Kakvi su planovi za sljedeću godinu?</p><p>- Kazao sam već Eddieju Hearnu, želim 10 borbi sljedeće godine. Nadam se da će mi to omogućiti, ne uživam odmarati. Treba mi sedam dana nakon svake borbe u Rovinju i to je to, spreman sam za dalje. Želim nokautirati deset ljudi, kao<strong> Mike Tyson</strong> u prvoj godini. Mogu mi platiti i manje, samo da se borim. Nije mi uopće do novca, želim zadovoljiti potrebe fanova, imam vojsku navijača iza sebe. I oni su divljaci, kao i ja, ali ja nisam general te vojske, ja sam jedan od vojnika, poput njih - kazao je Babić pa dodao:</p><p>- Želim da ljudi opet zavole boks. Ovi koji me mrze bit će u prvim redovima moje vojske navijača, uvjeravam vas. Još nešto, nokautirat ću sljedećih 10 ljudi u prve tri runde, vidjet ćete. </p><h2>'Hrgović je je**** nasilnik, njegov menadžer je plakao'</h2><p>Priča se o tvom rivalitetu s <strong>Filipom Hrgovićem</strong>.</p><p>- Kažu da stalno pričam o njemu, a zapravo me ljudi stalno pitaju za njega. Kad me pitaju, ja odgovorim. Muškarac sam, nisam je**** ku*ka. Rekao sam tisuću puta, ne volim ga, je*** ga. Želim sljedeće godine odraditi 10 mečeva, neka on bude taj deseti. Želim odraditi to u Hrvatskoj ili Velikoj Britaniji, ali tek kad se navijači vrate na tribine. Filip je dobar boksač, bolji od svih s kojima sam boksao - priznao je.</p><p>Njemački promotor <strong>Kalle Sauerland</strong> (radi i s Hrgovićem) kazao je da Babić još nije spremah za Hrgu.</p><p>- Mogu prozivati koga god hoću. Čuo sam da je plakao Eddieju Hearnu na telefon, da se žalio na mene. Gledajte, ja sam na dobroj strani. Hrgovića ne volim jer je klasični nasilnik, vjerujte mi, ljudi će to brzo shvatiti. Filip je baš je**** nasilnik, a ja sam uvijek uz ono manje dijete, koje se ne može obraniti. I mene su u djetinjstvu maltretirali. Želim pokazati tim manjim klincima da je sve moguće. Mogu pričati sr*nja o meni. Ako su frajeri, neka dođu ovdje, ali budite sigurni, neće otići. I <strong>cura </strong>trenira sa mnom, isto je u boksu i luđa je od mene. Možete birati tko će vas prebiti - završio je oštro hrvatski boksač.</p>