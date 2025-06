Hrgović analizirao sljedećeg protivnika: 'Ako sve ovo dobro prođe, očekujem mega borbu'

Iskusan je, snažan je. Ne treba ga podcijeniti, riječi su kojima je Filip Hrgović opisao idućeg protivnika, Britanca Davida Adeleyea. "El Animal" gostovao je u Dnevniku Nove TV i otkrio kako mu ova borba, zakazana 16. kolovoza u Rijadu, nije bila u planovima.

- Već sam odradio šest-sedam tjedana bazičnih priprema u Zagrebu i idem kod Abela Sancheza u SAD na završnih dva mjeseca priprema i sparinga. Ova je borba uletjela pomalo neočekivano, imali smo druge planove, ali zadovoljan sam jer ću imati dvije borbe u kratkom periodu i dva kampa, a to je dobra stvar, aktivnost je dobra za svakog boksača i to me zadnjih godina dosta mučio - rekao je Hrgović.

Foto: Ed Sykes

Adeleye je rangiran kao 10. teškaš svijeta prema WBO-u i ima 15 pobjeda uz jedan poraz.

- Nije onaj najviši rang ili svjetski vrh. Ali je tu blizu, ima dosta dobar omjer pobjeda i poraza. Iskusan je, snažan je. Ne treba ga podcijeniti, treba odraditi ozbiljne pripreme. I vjerujem u svoju pobjedu - komentirao je Hrgović i otkrio da bi mogao imati i treću borbu u 2025.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

- Ako sve ovo dobro prođe, do kraja godine opet bih mogao biti u ringu. I nadam se jednom od najvećih imena. Naravno u slučaju dobre izvedbe i uvjerljive pobjede, mogao bih do kraja godine očekivati jednu veliku borbu. Svaka borba je velika, ali do kraja godine jednu mega-borbu - zaključio je Hrgović.