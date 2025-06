Tko je David Adeleye? Hrgoviću prijeti 'prljavi' menadžer čiji je put obilježila i velika tragedija

Filip Hrgović priprema se za povratak u ring nakon travanjske dominantne predstave i pobjede na bodove nad Joeom Joyceom. Čeka ga čovjek koji predstavlja jednu od najvećih zagonetki britanske teške kategorije. David Adeleye (28), Londončanin nigerijskih korijena, bit će protivnik hrvatskog boksača 16. kolovoza u Rijadu. S nadimkom "Big D" i razornom snagom u rukavicama, Adeleye je puno više od običnog udarača; on je obrazovani sportaš čiji je put do vrha bio sve samo ne tipičan, obilježen osobnim tragedijama i pametnim odlukama izvan ringa.

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Od sveučilišne diplome do profesionalnog ringa

David Bankole Adeleye rođen je 16. studenog 1996. u Londonu. Njegovi roditelji, porijeklom iz Nigerije, imali su jasan uvjet za njegovu sportsku karijeru: obrazovanje na prvom mjestu. Prije nego što je u potpunosti zaronio u svijet profesionalnog boksa, Adeleye je ispunio njihovu želju. Godine 2018. diplomirao je poslovni menadžment na Sveučilištu Wolverhampton, a tema njegovog diplomskog rada bila je, prikladno, poslovni aspekt boksa. Ova odluka pokazuje zrelost i dalekovidnost koja ga izdvaja od mnogih boraca.

- Znao sam da će boks uvijek biti tu, pa sam pomislio: "Idemo prvo riješiti obrazovanje, a onda se u potpunosti fokusirati na boks" - objasnio je u jednom intervjuu.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Dok su njegovi vršnjaci gradili karijere, on je balansirao između predavanja i treninga, često trenirajući sam i slušajući upute trenera Garyja McGuinessa preko telefona. Boks je počeo trenirati s 14 godina u slavnom Dale Youth Clubu, a već kao amater osvajao je nacionalne titule i predstavljao Englesku.

Impresivan put s dvije mrlje.

Profesionalnu karijeru započeo je u prosincu 2019. pod okriljem promotorske kuće Franka Warrena, a njegov uspon bio je strelovit. U 15 profesionalnih mečeva ostvario je 14 pobjeda, od čega čak 13 nokautom, što mu daje zastrašujući postotak nokauta od 93 posto. Njegov stil je agresivan i usmjeren na prekid, što ga čini miljenikom publike.

Ipak, njegov profesionalni omjer nije bez mrlje. Jedini poraz doživio je u listopadu 2023. u Rijadu, na velikoj priredbi Tysona Furyja i Francisa Ngannoua. Tada ga je tehničkim nokautom u sedmoj rundi zaustavio sunarodnjak Fabio Wardley u borbi za britansku i Commonwealth titulu. Iako je bio na podu, Adeleye se uspio pridići, no sudac je nakon serije udaraca prekinuo meč, što je Adeleye burno prosvjedovao, čak i odgurnuvši suca.

Nakon tog poraza, vratio se snažniji. Prvo je u prosincu 2024. nokautirao Solomona Dacresa u prvoj rundi, a zatim je u travnju osvojio upražnjenu titulu britanskog prvaka pobjedom protiv Jeamieja Tshikeve. No i ta pobjeda bila je kontroverzna. Adeleye je iskoristio trenutak kada je sudac razdvajao borce kako bi zadao odlučujući udarac, što je dovelo do prekida koji su mnogi smatrali preuranjenim. Britanski boksački odbor naredio je revanš, no Adeleye je tu priliku odbio kako bi prihvatio meč protiv Hrgovića.

Veza s Grenfellom i elitna sparing partnerstva

Adeleyeova priča duboko je povezana s njegovom zajednicom. Njegov matični klub, Dale Youth ABC, nalazio se u Grenfell Toweru, zgradi koja je tragično izgorjela u požaru 14. lipnja 2017. koji je izbio zbog kvara na zamrzivaču na četvrtom katu, a brzo se proširio zbog zapaljive vanjske obloge zgrade. Adeleye je trenirao u novouređenoj dvorani samo nekoliko tjedana prije katastrofe i poznavao je ljude koji su u njoj izgubili živote. Poginulo je 72 ljudi, među kojima je bilo i djece, ozlijeđeno je 74, od čega 20 teško.

- U tom trenutku nisam razmišljao o dvorani, već o žrtvama. Bilo je teško jer se dogodilo tako blizu doma - rekao je, ističući kako ga je ta tragedija naučila da je "život veći od boksa".

Iako je njegov službeni omjer borbi relativno skroman za vrh teške kategorije, iskustvo koje je stekao neprocjenjivo je. Godinama je bio jedan od glavnih sparing partnera teškaškog kralja Tysona Furyja, a rukavice je ukrstio i s borcima poput Davida Hayea i Joea Joycea. Ta iskustva u ringu s najboljima dala su mu uvid u ono što je potrebno za uspjeh na najvišoj razini.

Što Adeleye donosi u meč protiv Hrgovića?

Sa 194 cm visine i identičnim rasponom ruku, Adeleye je fizički impozantan protivnik. Njegova snaga je neupitna, a rangiran je kao 10. teškaš svijeta prema WBO-u. Međutim, meč protiv Filipa Hrgovića, koji će se prenositi na platformi DAZN, predstavlja ogroman iskorak u kvaliteti protivnika. Kritičari ističu da mu nedostaje boksačka inteligencija i izdržljivost za elitnu razinu, što će Hrgović, unatoč vlastitim kritikama, zasigurno testirati.

Za Adeleyea, ovo je meč karijere, ogroman rizik, ali i ogromna prilika. Pobjeda bi ga katapultirala među svjetsku elitu i potvrdila kao legitimnog kandidata za vrh. Poraz bi, s druge strane, potvrdio sumnje da, unatoč snazi i atleticizmu, još uvijek nije materijal za najveće borbe.

Filip Hrgović ulazi u ovaj meč kao favorit, no "Big D" nije protivnik kojeg smije podcijeniti. On je inteligentan, motiviran i opasan borac s jednim udarcem koji može promijeniti tijek bilo koje borbe. Rijad će 16. kolovoza biti pozornica na kojoj će se otkriti je li David Adeleye samo još jedna prepreka na Hrgovićevom putu ili nova sila koja će uzdrmati vrh teške kategorije.