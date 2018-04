Hrgović: Arena, 15.000 ljudi... Uh, već me sad prolaze trnci!

Jako se veselim toj borbi. Uz dobar marketing, siguran sam da mogu napuniti Arenu, rekao nam je hrvatski boksač Filip Hrgović, koji bi u najveću hrvatsku dvoranu trebao 8. rujna protiv još nepoznatog protivnika.

- To bi stvarno bilo prekrasno, 15.000 ljudi, već me sad prolaze trnci. Bit će zadovoljstvo boksati u Zagrebu. Želja je da to ne bude jedini meč u Hrvatskoj, da bude više mečeva godišnje. Želim se u inozemstvu predstavljati kao hrvatski borac i da prema tome budem prepoznatljiv - dodao je teškaš.

- Nemaš pravo na pogrešku pred domaćom publikom, moraš pokazati najbolje od sebe i to nije lako. Ta borba najvjerojatnije će biti za nekakvu titulu ako dobijem dvije prije toga. Planiram više mečeva, ali ovisit će o protivnicima. Probat ćemo to organizirati, želim se zahvaliti gradu za sve što mu je pomogao, ponajviše za dvoranu u Novom Jelkovcu.

Prvo će u ring 11. svibnja u Džedi u Saudijskoj Arabiji.

- Ne znam još protivnika, bit će za koji dan objavljeno. Još pregovaramo - kazao je Hrga.