Suspendirali Filipa Hrgovića na 30 dana, evo zbog čega...

Filip Hrgović (34) nedavno je pobijedio Mosesa Itaumu i time postao svjetski prvak u IBF-ovoj organizaciji. "El animal" poručio je nakon borbe kako će otputovati daleko od Hrvatske i odmoriti nakon borbe, a nema baš puno ni izbora zato što mu je Britanski odbor za kontrolu boksa odredio medicinsku suspenziju u trajanju od 30 dana.

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Pokretanje videa... VIDEO Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Riječ je o standardnoj medicinskoj praksi kojom se štiti zdravlje boksača nakon teških borbi. Hrgovićev protivnik Itauma dobio je zabranu boksanja na 45 dana.

Podsjetimo, Hrgović je slavio tehničkim nokautom u devetoj rundi, a do prekida je primio čak 163 udarca.