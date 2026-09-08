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Suspendirali Filipa Hrgovića na 30 dana, evo zbog čega...

Piše Luka Tunjić,
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Suspendirali Filipa Hrgovića na 30 dana, evo zbog čega...
Foto: Peter Cziborra
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Hrgović je slavio tehničkim nokautom u devetoj rundi, a do prekida je primio čak 163 udarca. Pauzirat će i Moses Itauma

Admiral

Filip Hrgović (34) nedavno je pobijedio Mosesa Itaumu i time postao svjetski prvak u IBF-ovoj organizaciji. "El animal" poručio je nakon borbe kako će otputovati daleko od Hrvatske i odmoriti nakon borbe, a nema baš puno ni izbora zato što mu je Britanski odbor za kontrolu boksa odredio medicinsku suspenziju u trajanju od 30 dana.

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Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring VIDEO
Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Riječ je o standardnoj medicinskoj praksi kojom se štiti zdravlje boksača nakon teških borbi. Hrgovićev protivnik Itauma dobio je zabranu boksanja na 45 dana.

Podsjetimo, Hrgović je slavio tehničkim nokautom u devetoj rundi, a do prekida je primio čak 163 udarca.

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