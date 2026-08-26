Hrgović: 'Govore mu da je novi Ali ili Tyson, mali je u oblacima'

Hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (34) u subotu čeka borba karijere. "El animal" će u londonskoj O2 areni odmjeriti snage s velikom engleskom nadom, Mosesom Itaumom (21), neporaženim britanskim nokauterom koji je najavljen kao budući vladar teške kategorije. Tu će se, međutim, nešto pitati i 34-godišnjeg Hrvata, koji će u ringu imati svoje adute.

Hrgović smatra da bi Itaumu prerano osvajanje svjetske titule moglo odvesti u pogrešnom smjeru zbog velike slave i novca koji bi došli s takvim uspjehom.

- Mislim da bi za njega bilo najbolje da izgubi ovu borbu i da ga prebijem, jer ga može uništiti ako tako mlad osvoji svjetsku titulu. Glava mu je već u oblacima, već je u zabludi. Mislim da to može uništiti nekoga tko nije spreman za takvu slavu i takav novac. To ti može uništiti dušu, možeš izgubiti sebe - rekao je Hrgović.

Hrgović do 13. pobjede u karijeri nokautom Radonjića | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL



Hrvatski teškaš smatra da Itauma još nema dovoljno iskustva za pritisak koji nosi status svjetskog prvaka. Posebno je istaknuo da je Britanac vrlo brzo došao u središte pozornosti nakon prelaska u profesionalce.

- On je dijete. Neiskusan je. Od juniorske razine do profesionalaca imao je nekoliko borbi i postao zvijezda. Svi mu tapšu po leđima, govore mu da je najbolji, da je sljedeći Muhammad Ali ili novi Mike Tyson. On jednostavno nije takav u stvarnosti - poručio je Hrgović.

Itauma bi pobjedom protiv Hrgovića postao drugi najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije, iza legendarnog Mikea Tysona. Britanac je dosad neporažen u profesionalnoj karijeri i ima 14 pobjeda iz isto toliko borbi, uz 12 nokauta. Itauma je odgovorio da ga Hrgovićeve izjave počinju iritirati, ali je priznao da razumije dio njegove poruke.

- Ne bih rekao da je u pravu, ali mogu čuti što govori. Ako pobijedim ovu borbu, možda to neće biti dobro za moju dušu. To mogu razumjeti. Ali to nije razlog zbog kojeg ću izaći i ne pokušati pobijediti zbog svoje duše. To ne bi bila dobra ideja - rekao je Itauma.

Hrgović u borbu ulazi s omjerom 20 pobjeda i jednim porazom, dok je Itauma neporažen. Hrvatski boksač posljednji je put nastupio u lipnju prošle godine kada je pobijedio Joea Joycea, dok je Itauma uoči meča protiv njega slovio kao veliki favorit.