Ručak kralja teške kategorije: Hrgovićev trener otkrio što su pojeli prije nego što su se razišli

Filip Hrgović (34) brutalnim je nokautom pobijedio Mosesa Itaumu u devetoj rundi meča u O2 Areni u Londonu, nakon što je pretrpio mnoge teške udarce i ostao na nogama. Hrvatski boksač postao je najbolji teškaš svijeta po IBF verziji.

Hrgovićev trener legendarni Abel Sanchez za portal The Ring otkrio je da je Filip ispunio trenažni i taktički plan koji su mjesecima pripremali u Big Bearu. Sanchez je priznao da ga je Itaumina brzina u uvodnim rundama malo iznenadila, no plan kuta bio je vrlo jasan – pustiti mladog Britanca da se potroši i dovesti ga u neistražene vode druge polovice meča.

Foto: Peter Cziborra

- Od samog početka govorio sam da je Itauma previše nezreo i neiskusan za meč s Hrgovićem. Pustili smo ga da troši energiju. Znaci umora vidjeli su se već u prvoj rundi, a nakon što smo preživjeli bljeskovito rušenje u drugoj, vidio sam ‘pukotinu u njegovom oklopu‘ čim ga je Filip počeo pogađati čistim desnim direktima - ističe Sanchez.

Britanac je prvi put boksao poslije šeste runde, promašio taktiku i ostao kratkih rukava.

- U osmoj rundi rekao sam Filipu da doda gas. Bilo je čudno gledati kako se Itaumino tijelo savija – izgledao je kao da je pijan! Njegove noge i gornji dio tijela jednostavno više nisu funkcionirali, nikada u karijeri nisam vidio da nečije tijelo tako odjednom odustane - dodaje i naglašava da je ne trenirati za 12 rundi u dvorani za Itaumu i njegov tim bilo čisto ‘samoubojstvo‘.

- Vidjelo se da se nije promijenio od svojih amaterskih dana do 15. profesionalnog meča, i dalje udara kao amater. Elitna razina zahtijeva prekaljene i čvrste borce spremne na 12 rundi rata - drži Hrgovićev trener.

Foto: Peter Cziborra

Nakon nevjerojatnog spektakla, Filip i njegov 70-godišnji trener proslavili su veliku titulu na vrlo skroman način – zajedničkim obrokom u McDonald‘s u Londonu, prije nego što je Sanchez odletio za Kaliforniju, a Filip za Hrvatsku s IBF pojasom oko struka!

- Filip je bio borac koji me vratio iz trenerske mirovine. Imamo sam blagoslovljenu karijeru s puno ovakvih trenutaka, ali nikada u teškoj kategoriji. S obzirom na sve, ovo možete slobodno nazvati krunom moje trenerske karijere! — zaključio je Sanchez.