Hrgović je napokon pronašao protivnika! Dogovor jako blizu

Filip Hrgović (30 godina, 15-0) uskoro bi se trebao vratiti u ring. Posljednju borbu odradio je u kolovozu prošle godine i jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Kineza Zhileija Zhanga.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrgović pobijedio Zhanga

Hrga bi se za privremenu titulu po IBF-u trebao boriti protiv Australca Dempseya McKeana (32, 22-0). Za meč sa spomenutim Australcem bio je zainteresiran čak i Tyson Fury, prvak teške kategorije po WBC-u.

- To je apsolutna glupost. Fury se neće boriti u Australiji. On odlazi na konferencije, ali on je veliki zabavljač. Želi da se svi ponadaju i počnu pričati, ali neće se boriti u Australiji. Ne vidim da će se Fury boriti s ikim osim s Oleksandrom Usikom ove godine jer novac koji on želi nije moguće dobiti niti u jednoj drugoj borbi - rekao je Hearn pa otkrio da će se s McKeanom boriti Hrgović:

- Jako smo blizu dogovora da se McKean bori s Filipom, ali toliko je očajan za veliku borbu da bi sigurno skočio i na Furyja.