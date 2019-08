Hrgović: Ljepši sam od njega, pa to mi je već jedna pobjeda

Ostalo je još četiri dana do borbe Filipa Hrgovića (8-0, 6 KO) i Marija Heredije (16-6-1, 13 KO).. Novi je to iskorak prema borbi za pojas najboljeg teškaša svijeta, a započinje u ranim jutarnjim satima, točnije u noći sa subote na nedjelju od 4:15 prema našem vremenu, a prijenos će biti na RTL-u.

Najbolji hrvatski boksač borit će se protiv Heredije u Meksiku, gdje je do sada dva puta boksao amaterski i oba puta pobijedio, a uvjeren je da će se uspjeh ponoviti. Da bi se njegov naum ostvario, Filip se priprema u Miamiju i to ne samo u sportskom smislu. A kako izgledaju pripreme "el animala"?

- Plivam svaki dan u gumenim "srčekima" i tako ubijam vrijeme - priznaje Filip.

Šalu na stranu, kupanje u "srčekima" tek je opuštajuća nagrada nakon napornih treninga u kojima Filip izgubi i do nekoliko kilograma. Nakon treninga slijedi hladna rekuperacijska kupka, a potom i masaže za koju ga posjećuje njegov fizioterapeut dva do tri puta tjedno.

- Nije boks toliko ni loš - našalio se Filip za vrijeme masaže, a potom se spremio i krenuo u shopping.

Naime, u centru je Hrgović tražio odijelo za susret s Marijom na vaganju. Izbor nije bio jednostavan, a Filip je otkrio zašto tako pomno bira odijelo za susret s protivnikom.

- Ako on makne pogled, to je pobjeda. Ako sam ljepši, to je još jedna pobjeda. A onda ću ga i istući u subotu u ringu, tako da ćemo zaključiti tu priču - rekao je Hrgović samouvjereno.

- Treba biti pobjednik na svim pozicijama, a sve kreće od tih malih borbica.

- Sviđa mi se Miami, cijeli grad, klima, odlično mi je tu. Mogao bih se zamisliti i da tu živim, iako nikada ne znaš što ti život nosi- prokomentirao je Hrgović svoj američki dom.

Podsjetimo, Hrgović brani WBC interkontinentalni naslov protiv Meksikanaca, koji će, nakon što pobjede u travnju, kada je podijeljenom sudačkom odlukom svladao bivšeg izazivača na svjetsku titulu Samuela Petera (38-8-0), pokušati Hrgoviću oduzeti pojas. Ipak, nadamo se da Hrgović neće stati samo na pobjedi u izboru ljepšega, nego i jačega.