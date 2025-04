Hrgović: Mirovina? Morao sam si dati novu šansu za titulu...

Puno je prošlo, obojica smo se mijenjali u ovih 12 godina. Ovo je dobra borba, on je i dalje jako dobar boksač i ime, rekao je hrvatski boksač Filip Hrgović (32) uoči njegove povratničke borbe koja je u subotu protiv Engleza Joea Joycea (39) u Manchesteru. ''El animal'' uvjerljivi je favorit za pobjedu nakon što je prošle godine izgubio prvu borbu u profesionalnoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Hrgović je nakon toga uzeo višemjesečnu pauzu i udaljio se od oka javnosti. Međutim, vratio se, poručio kako je snažniji nego ikad i kako i dalje sanja postati svjetskim prvakom. A prva mu je stepenica do tog sna sedam godina stariji Englez koji ga je pobijedio 2013. godine u WSB ligi podijeljenom odlukom.

- Prvi mi je korak na putu do titule 'Big Joe', on je jedno vrijeme bio top 3 boksač na svijetu, ali onda je izgubio dvaput od Zhanga i jednom od Chisore, mislim kako mu je karijera u padu, ali je i dalje dobar, može baciti 900 udaraca u 10 rundi. On ima veliko srce i dobru kondiciju, to će biti dobra borba. Obojica se vraćamo nakon poraza i moramo pobijediti.- rekao je Hrgović u intervjuu za iFL TV nakon konferencije za javnost.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Prvi poraz u profesionalnoj karijeri nije mu lako sjeo.

- Bilo mi je teško. Nije lako izgubiti u ovom sportu, drukčije je nego u drugim sportovima. Bio sam razočaran, ali moram nastaviti dalje. Nisam bio najbolja verzija sebe u toj borbi. Puno se loših okolnosti dogodilo uoči i tijekom te borbe. Mirovina? Morao sam si pružiti novu šansu kako bih dokazao sebi i drugima da mogu biti novi svjetski prvak. I dalje sanjam to - poručio je Hrgović i za kraj otkrio zašto je prihvatio poziv za ovu borbu nakon što se Dillian Whyte povukao zbog ozljede.

- Prihvatio sam ovu borbu uz kratke pripreme, ali vjerujem da imam sve alate za pobjedu, s kojom ću se vratiti na vrh divizije - zaključio je.