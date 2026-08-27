Hrgović skandalozno najavio meč: Pozdrav za sve hrvatske navijače, za dom spremni...'

Filip Hrgović u subotu navečer ima priliku ostvariti najveći uspjeh profesionalne karijere. Hrvatski teškaš u londonskoj O2 Areni ulazi u ring protiv neporaženog domaćeg borca Mosesa Itaume, a ulog će biti upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka. Meč je na rasporedu 29. kolovoza, a prijenos je osigurao DAZN. Hrgović je najavio meč i pozdravio hrvatske navijače, a na kraju videa rekao je "Za dom spremni", no taj dio je brzo obrisan.

- Pozdrav hrvatskim navijačima. Hvala vam na podršci, gledajte me u subotu. Postat ću prvi hrvatski prvak svijeta u teškoj kategoriji u povijesti. Za dom spremni - rekao je Hrgović.

Do borbe za pojas došlo je nakon što je Oleksandr Usik napustio IBF-ovu titulu, čime je otvoren put za okršaj Hrgovića i Itaume. Pobjednik londonskog dvoboja tako će postati novi svjetski prvak, ali i napraviti ogroman korak prema samom vrhu kraljevske kategorije.

Hrgović u meč ulazi s omjerom 20 pobjeda i jednog poraza, a iza sebe ima i vrijedno iskustvo velikih profesionalnih borbi. Jedini poraz doživio je od Daniela Duboisa 2024. godine, dok je nakon toga upisao pobjede protiv Joea Joycea i Davida Adeleyea.

S druge strane čeka ga jedan od najzanimljivijih mladih boksača današnjice. Moses Itauma ima 21 godinu i još ne zna za poraz, a dosad je ostvario 14 profesionalnih pobjeda, od kojih 12 nokautom. Britanac iza sebe već ima pobjede protiv iskusnih teškaša poput Dilliana Whytea i Jermainea Franklina, a stručnjaci ga smatraju jednim od najvećih talenata nove generacije.