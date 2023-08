Hrgović: Nisam znao hoću li se boriti, nos mi je bio slomljen!

Bila je to dominacija od prve do posljednje runde, a još jednom je svim kritičarima dao do znanja o kakvom velikom boksaču je riječ. I vrlo vjerojatno si osigurao borbu za pojas. Filip Hrgović nokautirao je Australca Demseya McKeana u 12. rundi i došao do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Možda nije bio najatraktivniji protivnik, ali itekako opasan i žilav koji je mogao ugroziti Hrgine planove o napadu na pojas.

Sada je samo pitanje vremena kada će svjetla reflektora biti usmjerena u njega, a on postati prvi hrvatski teškaš nakon Željka Mavrovića koji će se pokušati okititi pojasom svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dao je intervju za RTL dan nakon velike pobjede.

Smiješi mu se meč za naslov

- Sve je prošlo dobro. Učvrstio sam poziciju obaveznog izazivača. Jako sam sretan, mislim da sam kontrolirao cijeli meč i dobio većinu rundi, ali, iskreno, mislio sam da ću ga nokautirati i ranije. Dečko je bio jako spreman, motiviran, dobro se držao i primio neke odlične udarce. Čak me pred kraj borbe stisnuo dosta, bacao je puno udaraca. Kapa dolje, pokazao je da je dobar borac - rekao je Hrgović.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Njegov kut bio je ljut na suca koji je dopuštao Australcu ulaske u klinč i naslanjanje na konop, no nije ga to izbacilo iz takta.

- Mislim da je trebao dobiti javnu opomenu i da mu trebaju oduzeti bod, možda i dva boda. Cijeli meč se čuvao, ulazio u klinč, držao me, držao je konopce. Sudac ga je opomenuo nekoliko puta, ali me čudi da mu nisu uzeli bod. To je malo pokvarilo borbu, ni gledateljima nije bilo zanimljivo zbog njegovog držanja. Vjerojatno bi i ranije završila borba.

A Hrgin nastup u Londonu bio je upitan! Slomio je nos na jednom treningu i bilo je pitanje može li nastupiti u takvom stanju. Ipak, stisnuo je zube.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Na sparingu mi je pukao nos, tako da sam u borbu ušao s napuknutim nosom. Bolio me na dodir, strahovao sam kako bi to moglo izgledati u borbi. Malo je više krvario nego inače. Bilo me strah da ne dođe do prekida meča zbog puknutog nosa. Cijeli prošli tjedan nismo znali hoću li boksati, a onda smo odlučili da ću se boriti sa strganim nosom. Dobio sam i prehladu... Izgubio sam tjedan dana u pripremi borbe i to me dosta poremetilo - kazao je Hrgović.

Unatoč svim problemima, pokazao je klasu. Izdominirao je protiv McKeana i došao do velike pobjede. Bio mu je ovo drugi meč bez oca Pere koji je preminuo prošle godine.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Vrijeme liječi sve, kako vrijeme odmiče, lakše je. Prošla borba je bila teža jer je sve bilo friško. Rana će uvijek ostati, ali sad je lakše.

Više ga ne mogu izbjegavati. Hrgović je učvrstio svoj status obaveznog izazivača za IBF pojas pa bi uskoro trebao u ring s pobjednikom meča između aktualnog prvaka Oleksandra Usika i Daniela Duboisa.

- Po pravilima sam obavezni izazivač i red je na mene. Nadam se da će mi to biti sljedeća borba, ali u boksu ima puno načina kako zaobići pravila. Vjerujem da sam zaslužio tu borbu. U boksu sam 17 godina i mislim da sam dočekao svoju priliku.

A na priliku zbog koje se i počeo baviti boksom neće dugo čekati. Eddie Hearn je meč za titulu najavio da će biti do kraja godine.

- Trebat će mi mjesec-dva da nos zacijeli. Što se tiče drugih stvari, nemam nikakvih problema. Spreman sam za novi kamp. Daj Bože samo da bude do kraja godine. Šest godina sam profesionalac, a zadnje četiri godine me maltretiraju s dogovaranjem borbi. Borim se jednom ili dvaput godišnje s nedoraslim protivnicima. Jako je teško tako dizati formu. Ne znam kako to sve izdržim, četiri godine se mučim. Da sam normalan, poludio bih. Teško je dizati formu bez mečeva.